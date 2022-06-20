«Спортивные» стройки на пути к финишу

Спорт притягивает к себе все больше и больше людей. По всей республике открываются как новые, так и реконструированные спортивные объекты. Уже в этом году свои двери распахнет и новый физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Ишлеи Чебоксарского района.

Успеть до августа

В селе Ишлеи, по улице Советской, в близком соседстве со школой, буквально рядом возвышается современное трехэтажное здание — будущий физкультурно-оздоровительный комплекс. Он почти готов — строительные работы еще ведутся, но большая их часть уже сделана. Для завершения строительства необходимо благоустроить прилегающую территорию, довести до конца внутренние отделочные работы — смонтировать технологическое оборудование бассейна, систему вентиляции.

Закономерный вопрос — что сможет предложить этот ФОК ишлейцам и жителям окрестных населенных пунктов? В первую очередь — 25-метровый плавательный бассейн. Для любителей настольного тенниса и спортивной борьбы свои отдельные залы. Те, кто хочет «подкачаться», смогут воспользоваться тренажерным залом. При этом приверженцам физической культуры будет предоставлено два зала для занятий общей физической подготовкой. Немало, если учесть, что одновременно здесь смогут укреплять и дух, и тело до 170 человек.

СПРАВКА «СЧ» Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Ишлеи появится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Министр физической культуры и спорта Василий Петров на прошлой неделе посетил строящийся объект. И хотя в прошлый раз в Ишлеи на строящийся ФОК он приезжал совсем недавно, весной, цель его визита сейчас вполне оправдана — строительство комплекса подходит к финишной прямой. Правда, министром было отмечено, что работы идут с отставанием от графика примерно на полторы недели. Но по словам Андрея Михайлова, директора строительной компании «Стройкрафт», которая возводит новый спортивный комплекс, объект будет сдан в августе, как и планировалось.

Точнее до — 20 августа должны завершиться все технические, строительные и отделочные работы. К этому дню новый физкультурно-оздоровительный комплекс должен предстать во всей красе. Василий Петров считает необходимым ускорить работу, при необходимости привлекая дополнительный штат, чтобы завершить строительство к озвученной дате.

«Этот замечательный спортивный объект будет востребован у местных жителей. Рядом располагается ишлейская средняя школа, что дает нам кластерный подход. Школьники смогут заниматься здесь на уроках физкультуры. Уверен, что в физкультурно-оздоровительном комплексе всегда будет царить атмосфера спортивного праздника, будут проводиться соревнования. Все в шаговой доступности», — подвел итоги поездки Василий Петров.

Легендарный стадион

Нет оснований полагать, что возрождение стадиона «Волга» в Чебоксарах пойдет по сценарию реконструкции располагающейся недалеко улицы Гражданской. Но министр спорта в этот же день решил заехать и на главный стадион Чапаевского поселка. Хотя сейчас здесь мало что напоминает о легендарном стадионе, на котором в свое время играла чебоксарская «Волжанка» в высшей лиге чемпионата России по футболу среди женщин. Но это только пока, будущая картина уже вырисовывается.

…В общем, масштабные строительные работы на «Волге» идут по плану — без опережения, но и без отставания. Из трех спортивных объектов, которые будут размещены на стадионе, первым начали строить многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Помимо «базового набора» из бассейна, универсальных спортзалов, тренажерных и специализированных залов для тяжелой атлетики и единоборств в стенах комплекса будут располагаться два тира для стрельбы из лука и пневматического оружия и гостиница для размещения спортсменов.

Вот что рассказал о строительстве ФОКа главный инженер компании-подрядчика «ПМК-8» Павел Михайлов: «Мы завершаем монтаж металлокаркаса, устройство стеновых сэндвич-панелей, прокладку наружных инженерных сетей. Приступаем к внутренней отделке, подключению к теплоснабжению. Завершены работы по прокладке наружной канализации и водопровода, переносу теплотрассы. Ждем присоединения к сетям».

В этом году здесь также приступили к строительству крытого ледового катка и футбольного поля с искусственным газоном и беговыми дорожками с синтетическим покрытием. На месте будущего футбольного поля идет разработка котлована. Примечательно, что площадь за зрительской трибуной будет занята открытым тиром для стрельбы из лука. Василий Петров подчеркнул значимость этого для наших лучников, которые успешно участвуют в российских соревнованиях, — у них появится полноценная тренировочная база.

«Здесь будут заниматься жители не только юго-западного района, но и всей республики. Это необходимый социальный объект», — сказал министр, отметив, что на обновленном стадионе будут проходить и соревнования по различным видам спорта.

КСТАТИ

Задачу приступить в 2021 году к реконструкции одного из старейших спортивных сооружений столицы Чувашии — стадиона «Волга» — поставил Глава республики Олег Николаев в Послании Государственному Совету Чувашской Республики.