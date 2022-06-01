ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России:

«В этом году отмечается 25-летие со дня основания Петербургского международного экономического форума. Юбилейная встреча проходит в непростое для всего международного сообщества время. Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы. Именно поэтому столь актуальным представляется девиз форума — «Новый мир — новые возможности». Убежден, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы».