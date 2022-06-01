Обо всех мерах поддержки отрасли — в одном месте

Отрасль информационных технологий пользуется особой поддержкой государства, а в этом году перечень льгот был серьезно расширен. Чтобы собрать информацию обо всех мерах поддержки в одном месте, Минцифры России запустило на портале госуслуг специализированный раздел.

В новом разделе представлен каталог из 12 блоков, в каждом из которых размещена нормативная база, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Здесь можно получить информацию о грантах для IT-отрасли, налоговых льготах, льготных кредитах и ипотеке, об отсрочке от армии, включении в реестры и аккредитации, а также другие важные сведения. В разделе можно найти ленту новостей и быть в курсе всех изменений, ведь перечень мер поддержки будет расширяться.

Напомним, Указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий Президент России Владимир Путин подписал 2 марта 2022 года. Согласно документу для ИТ-компаний предусматривается грантовая поддержка, льготные кредиты, средства на улучшение жилищных условий для сотрудников, налоговые преференции и ряд других мер. Разработаны и поправки в Налоговый кодекс, которые расширяют число льготополучателей. Благодаря этим изменениям льготы доступны большему кругу компаний.