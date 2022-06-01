Мастер-класс для велосипедистов

В Чебоксарах в Центре маунтинбайка состоится бесплатный мастер-класс по безопасному управлению велосипедом, самокатом и средствами индивидуальной мобильности (электросамокатами, электроскейтбордами и т.п.). Он проводится в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Организаторами выступают Минтранс республики, УГИБДД МВД по Чувашии, местная Ассоциация автомобилистов «АСАВТО» при поддержке спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды и велоклубов». В ходе практических занятий специалисты покажут, как эффективно управлять техникой и тормозить, как самостоятельно отрабатывать навыки, которые в критических ситуациях на дороге могут сохранить здоровье и жизнь. Каждый участник получит сертификат о прохождении мастер-класса, который пройдет 29 июня с 10 до 15 часов.