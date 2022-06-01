В агломерации предусмотрен аванс для дорожников

Муниципалитетами, входящими в состав Чебоксарской агломерации и участвующими в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», предусматривается возможность авансирования подрядных организаций. Соответствующее изменение в программу «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» утверждено на недавнем заседании правительства Чувашии.

Как говорится в документе, межбюджетные трансферты перечисляются авансовым платежом в размерах и на условиях, предусмотренных муниципальным контрактом. В госпрограмме уточняются отдельные показатели и объемы финансирования и конкретизируется достижение целей по годам, сообщила пресс-служба Минтранса.