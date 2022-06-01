Подрядчик строительства трассы М-12 объявил акцию «Приведи друга»

Как сообщает информагентство INTERFAX.RU со ссылкой на гендиректора ООО «Трансстроймеханизация» (входит в АО «Дороги и мосты») Владимира Монастырева, такая мера привлечения персонала вызвана обострением кадрового дефицита из-за пандемии, ставшего особенно ощутимым при реализации инфраструктурных строек. Условия акции достаточно привлекательные. Действующему сотруднику платят сразу за дополнительно приведенного специалиста плюс небольшую сумму, если новичок задержался в компании на срок более двух месяцев.

Сейчас на объектах магистрали не хватает машинистов дорожно-строительной техники, особенно асфальтоукладочной. В этой связи компания вынуждена продлевать строительные вахты на период больше 20 дней. Переработка, конечно, оплачивается согласно Трудовому кодексу. Глава компании также отмечает, что «многие подрядчики в условиях дефицита пытаются ростом заработных плат переманивать квалифицированных специалистов с соседних этапов, с других строек, из других регионов. Мы не являемся локомотивами такого роста зарплат. На данный момент это, скорее, негативно и приводит просто к увеличению зарплатной нагрузки на структуру себестоимости».

Недавно председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что стоимость строительства всей трассы М-12 Москва — Казань увеличилась примерно до 800 млрд рублей против первоначальных 630 млрд. Это связано с подорожанием стройматериалов и продлением трассы для выхода на Екатеринбург.