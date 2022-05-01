В Чувашии провели первый слет агроволонтеров «Лучшие на селе»

Дискуссии и песни у костра

Встреча состоялась в минувшие выходные в Янтиковском районе на базе отдыха «Медвежий угол», где по такому случаю был организован комфортный палаточный лагерь. Число участников слета перевалило за тысячу триста человек.

Надо сказать, что волонтерский агрослет — первый опыт проведения таких мероприятий в стране. Инициирован он в рамках проекта партии «Единая Россия» «Российское село» и Года выдающихся земляков в Чувашии. На нем собрались молодые специалисты со всей республики, работающие в сельской местности в сфере агропромышленного комплекса, образования, культуры и здравоохранения.

Говоря о значимости слета, следует упомянуть, что он призван объединить усилия сельской молодежи и всех заинтересованных лиц в развитии агроволонтерства, создавая для них коммуникационно-познавательную среду. Поэтому в качестве спикеров выступали члены Кабинета министров республики, депутаты Государственной Думы РФ и Государственного Совета, главы администраций муниципальных образований региона.

По мнению Главы республики Олега Николаева, новая площадка должна способствовать формированию идеологии единения, популяризации добровольческой деятельности, разработке новых региональных проектов в волонтерской, патриотической и просветительской направленности. «Реалии сегодняшнего дня открывают колоссальные новые возможности для того, чтобы мы создавали новые продукты и осваивали новые рынки. Буквально за прошлый год почти на 30 процентов увеличился прирост экспорта продукции, которую производят на селе. Это очень хорошие темпы», — в частности, отметил руководитель региона.

В свою очередь председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул значимость сельского хозяйства как стратегически важного направления в развитии нашей республики. А депутат Госдумы Алла Салаева отметила особую атмосферу проектов слета.

Так, один из первых проектов агроволонтеров — «АгроПамять». Он направлен на укрепление исторической памяти о трудовом героизме жителей сел и деревень Чувашии в годы Великой Отечественной войны. В рамках проекта разработана мобильная фотовыставка «Подвиг села: фронту, Родине, Победе!». На ней показаны материалы из фондов Государственного исторического архива Чувашии, Чувашского государственного аграрного университета, музеев городов и районов республики. Приятно отметить, что на выставке были также представлены и архивные материалы газеты «Советская Чувашия». Передвижную фотовыставку в скором времени смогут увидеть жители всей республики — она будет «путешествовать» по муниципальным образованиям.

Помимо этого, в дни слета состоялись круглые столы, мастер-классы по организации добровольческой деятельности, патриотическому воспитанию, управлению проектами. Деловая программа перемежалась спортивными и культурными номерами — спартакиадой, выступлениями творческих коллективов, конкурсами военно-патриотических песен. Финал слета получился таким же ярким и эмоциональным. Все участники собрались у «Костра памяти» и пели патриотические песни.