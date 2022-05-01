Надежда Бабкина выступит для жителей Чувашии

С 9 по 18 июня 2022 года в республике под художественным руководством народной артистки России Надежды Бабкиной состоятся благотворительные концерты фестиваля-марафона «Песни России — 2022». Об этом сообщили в Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии.

Концерты пройдут в десяти городах и населенных пунктах республики: в Новочебоксарске, Комсомольском, Янтиково, Чебоксарах, Батырево, Вурнарах, Цивильске, Красных Четаях, Кугесях и Козловке. Участниками марафона станут профессиональные коллективы из разных уголков нашей страны: хоровые, танцевальные народные коллективы, ансамбли художественной самодеятельности. В рамках фестиваля также будут проводиться творческие встречи и различные мастер-классы.