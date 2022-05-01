Аниматор вымогает деньги у чебоксарцев

Ростовые куклы, которые предлагают сделать фото за деньги в крупных городах — не редкость. Чебоксарский Арбат тоже облюбовали аниматоры в костюмах зеленой лошади и зебры. Свою бурную деятельность они развернули, когда в городе стартовал туристический сезон. На их удочку едва не попался и наш журналист.

Вечером 1 мая на заливе и Арбате было многолюдно. Журналист нашего издания тоже прогуливался вместе с семьей. Аниматор в костюме зебры из мультфильма «Мадагаскар» подошел к его дочери дошкольного возраста, вежливо поздоровался и предложил сделать несколько снимков на фотоаппарат родителей. Радости ребенка не было предела, в фотосессию были вовлечены и мама, и папа. Молодой парень в мультяшном костюме не спешил отпускать: «А давайте за ручку, а держите хвост, а давайте еще вот так сфотографируемся…»

Но после выяснилось — за удовольствие придется заплатить, и довольно дорого. В качестве исключения — так уж и быть — аниматор предложил хорошую скидку. «За всю фотосессию с вас 1000 рублей, за ребенка я брать не буду», — доставая пачку купюр и пересчитывая деньги, оценила свою услугу зебра.

Выяснилось, что у аниматора есть прайс, услугу он оказывает как самозанятый. До фотосессии об этом не было сказано ни слова, но такие нюансы его не интересовали. «Я поднял вам настроение, за это нужно платить. Можете переводом или наличными», — требовала деньги самозанятая зебра.

В итоге аниматор так и ушел ни с чем, но неизвестно, сколько еще людей попались на эту уловку. Что нужно знать, когда вам предлагают сделать подобное фото? За подробностями мы обратились в Минэкономразвития республики.

«В этом случае аниматор должен был заранее предупредить о том, что услуга платная, показать прайс-лист, представиться. На самозанятых распространяются те же законы, что и на других продавцов. Логично предположить, что если услуга или товар, которые реализует самозанятый, будут вызывать неоднократные нарекания у покупателей или вдруг окажутся опасными для здоровья, проверка со стороны надзорных органов неизбежна. Советуем всем, попавшимся на подобную уловку, обращаться в правоохранительные органы», — отметила начальник отдела развития потребительского рынка Минэкономразвития Чувашии Имма Иванова.

МЕЖДУ ТЕМ

В прошлом году в Казани произошел инцидент между похожей ростовой куклой в форме коня и бабушкой с внучкой. Как пишут местные СМИ, аниматор начал требовать деньги и оскорблять женщину, в конфликт вмешались прохожие. Дело закончилось в отделе полиции протоколом за хулиганство. Кстати, было установлено, что нарушитель порядка — житель Чувашии.