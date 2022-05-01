2 июня в Чебоксарах стартует Международный кинофестиваль

Пятое время года

Более трех десятков фильмов и двадцать пять задействованных площадок, от столичных кинотеатров до районных Домов культуры. Свыше десяти зарубежных стран и целая россыпь национальных республик, представляющих Россию во всем ее величии и многообразии. Все это — XV Чебоксарский международный кинофестиваль, который пройдет в столице Чувашии со 2 по 7 июня.

Фестиваль юбилейный, так что даже на этапе отбора планка была задана очень высокая (некоторые из картин-участников конкурса игрового кино уже получали призы на престижных кинофестивалях и попадали в шорт-лист номинантов на премию «Оскар»). Довольно внушительной выглядит и фестивальная география, включающая в себя США, Францию, Бельгию, Италию, Швейцарию, Сербию, Индию, Косово, Азербайджан, Армению, Киргизию, Казахстан. В жюри также войдут киноведы, режиссеры и сценаристы не только из России (с особым нетерпением киноманы ждут приезда известного российского актера, звезды популярного телесериала «Диверсант» Алексея Бардукова), но и из Южной Кореи и Азербайджана.

Конечно же, повышенный интерес в Год культурного наследия народов России вызывает конкурс этнического и регионального кино, охватывающий Севастополь, Оренбург, Якутию, Северную Осетию, Туву, Татарстан, Башкортостан, Марий Эл и Чувашию. Опыт предыдущих лет показывает, что периферия в деле кинопроизводства — словно золотой рудник, материал там богатейший, и столько, оказывается, еще нераскрытых тем, не поднятых вопросов, не озвученных мыслей. Режиссеры же, снимающие киноленты где-то в уголках нашей Родины, подобны старателям, добывающим крупицы золота из речного песка.

Так, например, из года в год очень ярко заявляет о себе Якутия, занимающая на кинематографической карте малых народов одно из лидирующих мест. Там, на далеком Севере, ежегодно выходят в свет от семи до тринадцати оригинальных кинокартин, многие из которых демонстрируются на большом экране и выпускаются на дисках, есть собственные профессиональные кинорежиссеры и киноактеры. Они нередко представляют свои работы самой разной жанровой направленности, от психологической драмы до триллера, на фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге и дают понять, что кино — это уникальное наследие народа наравне с театром, музыкой и литературой, помогающее прочувствовать душу его представителей и передать черты национального характера во всей его самобытности и выразительности.

От раза к разу ощущается все более явная тенденция выхода Чебоксарского фестиваля за рамки стандартных кинопоказов — организаторы активно пробуют новые форматы и способы взаимодействия с публикой, чтобы каждый, от больших до маленьких зрителей (для них «Союзмультфильм» и кинокомпания «Снега» подготовили специальные программы), нашел в фестивальной афише мероприятие себе по душе.

К примеру, неизгладимое впечатление на чебоксарцев произвел спектакль «Онегин» с Сергеем Чонишвили, Даниилом Страховым, Алисой Гребенщиковой и Сергеем Шныревым в главных ролях, открывавший фестиваль в прошлом году. На этот раз на сцену Чувашской филармонии выйдут звезда театра и кино Ольга Кабо и известная певица, «дива русского романса» Нина Шацкая, знакомые российской публике не только авторскими проектами в сфере музыкально-театрального искусства, но и совместными программами, которые уже увидели в Якутске, Челябинске, Екатеринбурге и других городах страны.

В столице Чувашии гостьи покажут спектакль «Пятое время года… Любовь», представляющий собой своего рода антологию русской поэзии и камерно-вокальной лирики. В сопровождении оркестра Чувашского театра оперы и балета Нина Шацкая исполнит народные и эстрадные песни и старинные романсы, а Ольга Кабо прочтет стихи Александра Пушкина, Сергея Есенина, Афанасия Фета, Бориса Пастернака, Беллы Ахмадулиной и особенно любимой исполнительницами Анны Ахматовой — не случайно в качестве названия выбрана строчка из ее стихотворения.

Еще один дорогой подарок для чебоксарцев — встреча с российским композитором Эдуардом Артемьевым, который в ноябре нынешнего года отметит 85-летний юбилей. «Артемьев — это сама музыка», — сказал о нем Никита Михалков. Андрей Кончаловский назвал его «очень большим художником», а Андрей Тарковский считал его музыку важной составляющей экранного действа. «Солярис», «Сталкер», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и еще около двухсот фильмов (молодому поколению хорошо знакомы «Легенда № 17», «Щелкунчик и Крысиный Король») обрели признание во многом благодаря музыке Эдуарда Артемьева, который расширяет жанровые границы саундтрека и создает целые сюиты, обретающие самостоятельную творческую жизнь. Убедиться в этом зрители филармонии смогут 6 июня, услышав узнаваемые буквально с первой ноты мелодии в исполнении Чувашской академической симфонической капеллы под руководством Мориса Яклашкина.

Мария Митина

XV Чебоксарский международный кинофестиваль откроется 2 июня выступлением заслуженных артисток России Ольги Кабо и Нины Шацкой. Фото предоставлено дирекцией кинофестиваля