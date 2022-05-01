За смелый поступок чебоксарец награжден медалью МЧС России

В октябре прошлого года чебоксарец Алексей Быков вместе с товарищем возвращался вечером домой, как вдруг на балконе второго этажа пятиэтажки по улице Энтузиастов заметил огонь. Ни минуты не сомневаясь, мужчина, цепляясь за выступы и карнизы, полез вверх и, рискуя своей жизнью, потушил пламя. Недавно смельчака наградили ведомственной медалью МЧС России «За содружество во имя спасения».

Об отважном поступке инженера производственно-технического отдела ГО ЖСК родом из Аликовского района подробно писала прошлой осенью и «Советская Чувашия». Добравшись до горящего балкона, Алексей Быков быстро разбил стекло и, несмотря на то что сильно поранился, стал тушить пламя тем, что было под рукой. К тому времени его друг Досай Таскараев принес из стоявшей рядом машины пару бутылей воды и подбросил товарищу сначала одну, потом другую бутылку.

Пожарные прибыли тогда оперативно, всего через шесть минут после того, как на пульт дежурного поступил тревожный звонок. Конечно, Алексей мог бы дождаться профессиональных огнеборцев. Но огонь мог легко перекинуться в квартиру, а вдруг там дети или беспомощные старики — вот чего опасался Быков. О том, что человеку, а тем более ребенку достаточно всего нескольких минут, чтобы угореть в дыму, он знал не понаслышке. Ведь его отец около 30 лет отдал пожарной службе. А потому реакция сына пожарного была молниеносной…

Чествование героя состоялось на торжественном собрании, посвященном Дню пожарной охраны России, 29 апреля в актовом зале 5-го столичного пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Чувашии. Награду Алексей Быков получил из рук главы Чебоксар Олега Кортунова. Еще раз поблагодарил смелого чебоксарца и начальник 5-го отряда, подполковник внутренней службы Алексей Александров. «Благодаря отважному поступку Алексея Быкова удалось избежать распространения пламени в жилом доме», — сказал он.

Вероника Волкова, Елена Тры