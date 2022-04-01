Чувашия и Беларусь развивают сотрудничество

Объем торговли Чувашии с Беларусью вырос по итогам прошлого года почти на 10% в сравнении с 2020 годом и составил 87,5 млн долларов США, сообщил Глава Чувашии Олег Николаев на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России Владимиром Семашко. Таким образом, Беларусь заняла третье место среди внешнеторговых партнеров региона, уступая только Китаю и Казахстану. Обе стороны готовы усиливать сотрудничество и дальше, углублять производственно-кооперационные связи, реализовывать научные и инновационные проекты, поддерживать и стимулировать торгово-экономические отношения. Например, по части лекарственного обеспечения, медицинского туризма. Владимир Семашко выразил заинтересованность в сотрудничестве с Чувашией и в области химии, хмелеводства, модернизации городской транспортной инфраструктуры, реализации проектов в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, машиностроения, сельского хозяйства.