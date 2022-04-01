297 муниципальных органов местного самоуправления Чувашии отметили профессиональный праздник

Проблемы решаем сообща

«При реализации стоящих перед республикой задач крайне важно не утратить принципы местного самоуправления. И старосты, и ТОСы для нас — это каналы обратной связи, помогающие оперативно получать объективные данные о проблемах, которые волнуют людей». Такими словами Глава Чувашии Олег Николаев отметил важную роль героев дня — участников прошедшего вчера торжественного мероприятия в честь Дня местного самоуправления.

Сейчас Совет муниципальных образований республики объединяет 297 муниципальных «структур» — 264 сельских и 7 городских поселений, 19 муниципальных районов, 2 муниципальных и 5 городских округов. Он играет важную роль в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления, координирует и объединяет усилия при решении совместных проблем. Благоустройство территорий, обсуждение застройки микрорайонов, приемка домов после капремонта — эти и многие другие вопросы решаются сегодня с участием старост и ТОСов. А одна из главных задач активистов-общественников — вовлечение людей в реализацию инициативных проектов. С начала действия программы инициативного бюджетирования воплощены в жизнь 2759 проектов, в нынешнем году будет реализовано еще 862.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, в числе своевременных и правильных решений Олег Николаев назвал преобразование муниципальных районов республики в муниципальные округа. Он отметил, что выборы депутатов, которые пройдут в этом году, должны выявить и привлечь людей, неравнодушных к будущему своих родных мест и желающих участвовать в их преобразовании.

Напомним, в республике сейчас ведется работа по преобразованию 19 муниципальных районов в муниципальные округа. Нововведения должны внести в жизнь муниципалитетов много положительных изменений. Это и создание единого механизма управления, и исключение дублирования полномочий по решению вопросов местного значения, и оптимизация расходов на содержание органов управления. Ну а главное — появятся дополнительные возможности для реализации крупных проектов по строительству, благоустройству, капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры. Все это направлено на повышение качества жизни населения.