В Чувашии смягчили условия для участников государственных и муниципальных закупок

Контракты не должны срываться

Для поддержки бизнеса в условиях антироссийских санкций правительство Чувашии приняло меры, предусматривающие временные послабления участникам рынка государственных и муниципальных закупок.

В их числе — возможность изменить существенные условия контракта и дополнительные возможности закупок у единственного поставщика при реализации мероприятий национальных проектов.

«Регионам и муниципалитетам предоставлено право принимать решения о возможности изменения любых существенных условий контракта (цена, срок, порядок оплаты и т.д.) в случае, если при его исполнении возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, — отметила руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова. — Принятые правительством республики антикризисные меры позволят значительно снизить финансовую нагрузку на поставщиков и без сбоев продолжить исполнение государственных контрактов».