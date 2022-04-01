Доверие к врачу — ценнейший ресурс. Оно помогает выиграть время и спасти жизнь

Далеко не во всех поликлиниках есть врач-онколог, к которому можно записаться на прием. При этом рак стал довольно распространенным заболеванием. А проявляет он себя уже на поздних стадиях. У человека прекрасные анализы, он неплохо себя чувствует, но злокачественное образование тем временем поражает организм, оставляя все меньше шансов на излечение. Что же делать?

Оказывается, чтобы обнаружить заболевание на ранней стадии, нужен совсем не онколог, а… участковый терапевт или врач общей практики. Иногда пациенты относятся к своим терапевтам с некоторым недоверием, сразу требуя направление к узкому специалисту. Они забывают о том, что именно участковый доктор отправит больного на все необходимые обследования, чтобы врач-специалист смог, не теряя времени, заняться диагностикой и лечением. Таким образом доверие к первой линии обороны от болезней, как называют участковых врачей, помогает выиграть время.

СПРАВКА «СЧ» В России онкология находится на третьем месте среди причин смертности после сердечно-сосудистых заболеваний и внешних причин. Единственная возможность добиться длительной ремиссии при злокачественных образованиях — обнаружить их на ранних стадиях и начать лечение.

Врач-терапевт отделения медицинской профилактики Первой чебоксарской городской больницы имени П.Н. Осипова Эвелина Васильева уверена, что если пациенты будут относиться к своему здоровью ответственно, систематически проходить профосмотры и диспансеризацию, то шансы обнаружить опухоль на ранних стадиях приближаются к 100%. А это значит, что высока вероятность получить стойкую ремиссию, которая может продлиться несколько десятилетий.

Истории из жизни

Инна Николаевна пришла к врачу с диагнозом, который поставила себе сама по публикациям в интернете. Там упоминались симптомы, которые точно сходились с ее ощущениями. Женщина попросила доктора дать ей направление к эндокринологу, чтобы начать лечить заболевание щитовидной железы. Врач спорить с ней не стала, выслушала ее жалобы и дала направление на анализы, объяснив, что нужно исключить еще несколько заболеваний со схожими симптомами. Пациентка порадовалась, что доктор попался внимательный, и пошла обследоваться. Результаты анализов насторожили врача, и пациентка получила направление к онкологу. У женщины оказался рак тонкого кишечника.

Сказать, что Инна Николаевна расстроилась — значит ничего не сказать. Для нее это был сильнейший шок. Она даже решила отказаться от операции, решив, что бороться с заболеванием бесполезно. Однако хирурги объяснили ей, что заболевание у нее на такой стадии, когда операция решит все проблемы, после чего можно жить спокойно много лет. Конечно, страхов и переживаний было много, но вот уже два года она живет и удивляется, что ее абсолютно ничего не беспокоит. Признается, что благодарна докторам, которые убедили ее лечиться.

Врач-терапевт Эвелина Васильева говорит, что с начала этого года в больнице выявили шесть случаев рака. Чаще всего у пациентов поликлиники удается определить на ранних стадиях рак молочной железы и кишечника. Для этого не только есть соответствующие виды обследований, но и такая локализация встречается чаще всего.

…Несколько лет назад жительница одного из районов республики Лидия Николаевна приехала в гости к родственникам в столицу. Она хотела узнать, в какой колледж лучше поступать ее дочери: девочка после 9-го класса решила получать специальность вместе с образованием. Но весной тепло обманчиво, женщина простудилась, и родственникам пришлось вызывать ей врача. Доктор подошла к лечению пациентки ответственно, не только прописала ей лекарства, но и отправила на анализы, в том числе на рентген легких.

На снимке врачам не понравилось какое-то пятно, женщину стали обследовать, заподозрили рак молочной железы. Подключили онкологов — диагноз подтвердился. По признанию Лидии Николаевны, было много слез, страхов, но нашлись силы выдержать и операцию, и последующую химиотерапию. Дочка же получила образование в медицинском колледже, работает в своем районе медсестрой, говорит, что на выбор профессии повлияла мамина болезнь. И теперь она сама рекомендует пациенткам, приходящим на прием, делать вовремя маммографию, чтобы не пропустить начало заболевания.

Эвелина Васильева уверена — во время профилактических осмотров медицинские работники могут выявить изменения в организме пациента и заподозрить неладное. Но только в том случае, если пациент внимателен к своим ощущениям.

Что может насторожить?

Существует ряд тревожных симптомов, которые могут быть признаками злокачественного новообразования в организме.

Среди них:

внезапная потеря веса — похудение может быть первым признаком онкологического заболевания;

повышенная утомляемость;

длительное повышение температуры тела;

боль — болевой синдром может быть ранним симптомом, например, рака кости;

нарушение стула;

изменение кожных покровов или родинок и бородавок;

незаживающие ранки и язвочки, а также необычные кровотечения и выделения;

уплотнения или опухолевые образования;

раздражающий кашель или осиплость голоса;

повышенная потливость по ночам.

При появлении таких симптомов нужно обратиться к своему участковому врачу для обследования.

Кроме того, существует несколько правил, соблюдение которых поможет снизить риск возникновения злокачественных новообразований.

1. Приучите себя к правильному питанию. Ежедневное употребление зелени, овощей и фруктов, а также ограничение острого, копченого, жареного, во-первых, поможет сохранить организм здоровым, а во-вторых, позволит избежать набора избыточной массы тела, которая также повышает риск возникновения злокачественных новообразований.

2. Бросайте курить, а лучше никогда не начинайте. С сигаретами в организм попадает огромное количество канцерогенов, которые стимулируют возникновение опухолей.

3. Избегайте употребления алкоголя.

4. Избегайте стрессовых ситуаций.

5. Старайтесь избегать чрезмерного пребывания на солнце, особенно в полдень.

6. Ежегодно проходите профилактические осмотры.

Пройти диспансеризацию практически во всех лечебных учреждениях можно по принципу «зеленого коридора», то есть в любое удобное для вас время в рамках рабочего дня больницы или поликлиники.