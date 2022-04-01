Попали в дело

Больница обидела «Фармацию»

В Козловском районе прокуратура добилась выплаты задолженности по государственному контракту на сумму свыше 3 млн рублей.

В прошлом году между Козловской районной больницей и ГУП «Фармация» было заключено пять государственных контрактов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий в срок до 31 декабря 2021 года. Несмотря на реальную поставку медицинского товара и его приемку заказчиком, администрация больницы в установленный контрактом срок не произвела оплату. В результате перед поставщиком образовалась задолженность в размере более 3 млн рублей. Прокуратура потребовала незамедлительно погасить задолженность. Сейчас поставщик при честно заработанных деньгах.

Незаконную рекламу оценил суд

За повторное незаконное размещение рекламной конструкции аптечное учреждение оштрафовано на 250 тысяч рублей.

ООО «Шафран», занимающееся реализацией лекарственных препаратов, разместило на фасаде дома № 4 по улице Р. Люксембург в Чебоксарах несанкционированную рекламную конструкцию. Причем ранее фирма уже привлекалась из-за этого к административной ответственности — тогда ее наказали предупреждением. Однако в связи с тем, что организация не сняла рекламную конструкцию и не легализовала ее, районная прокуратура повторно возбудила в отношении нее дело об административном правонарушении. Постановлением суда компании назначен указанный штраф.

Глава поселения знает толк в земле

Бывший заместитель главы администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района подозревается в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, в ноябре 2016 года, занимая указанную должность, он решил получить в личное распоряжение земельный участок поселения. Пользуясь тем, что собственность на него не была разграничена, замглавы изготовил фиктивные документы — договор купли-продажи по явно заниженной стоимости и акт приема-передачи на имя своего знакомого, не осведомленного о его преступных действиях. Злоумышленник лично расписался от его имени в этих документах и представил их для регистрации права собственности в Управление Росреестра по Чувашии. И в январе 2017 года право собственности на указанный земельный участок было зарегистрировано, а администрации сельского поселения причинен материальный ущерб на сумму около 1,2 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.