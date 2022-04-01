В Янтиковском районе река талой воды ворвалась в деревню

Шарик жив, но о безопасности стоит побеспокоиться заранее

В начале недели СМИ республики облетело видео, снятое жителями деревни Ямбулатово Янтиковского района 11 апреля. Около трех часов дня люди услышали сильный шум со стороны поля и увидели, что на них надвигается мощный поток воды. Они предусмотрительно залезли на крышу гаража и стали снимать происходящее на телефон. Но вот незадача, их собака отважно бросилась навстречу стихии…

Отчетливо видно, что вода буквально врывается в населенный пункт и шумной рекой течет по щебеночной дороге, и слышно, как хозяева отчаянно зовут своего пса: «Шарик! Шарик!» Сюжет набрал огромное количество просмотров в социальных сетях. Пользователи активно комментировали происшествие, делясь своими переживаниями и за деревню, и за маленького Шарика.

Чтобы выяснить, что произошло, мы первым делом позвонили в администрацию Шимкусского поселения, к которому относится Ямбулатово, но там почему-то от комментариев категорически отказались. А вот в администрации района подробно растолковали ситуацию.

«Деревня находится в низине. От нее тянется затяжной подъем к полям — землям сельхозназначения. Никаких гидротехнических сооружений, дамбы рядом нет, — рассказал начальник отдела организационно-контрольной работы и информационного обеспечения Григорий Куклов. — К Ямбулатово испокон веков весной спускается вода, правда, не таким большим и сильным потоком. Скорее всего, всему виной резкое потепление: влага накапливалась в полях, но какой-то снежный барьер ее удерживал, а когда растаял, все хлынуло вниз».

По словам сельчан, они давно такого не наблюдали. И хотя большая вода прошла по деревне быстро, все же картина была жутковатой. Обследовала обстоятельства происшедшего и районная прокуратура. «Местные жители, а также жилые дома и постройки не пострадали и остались в стороне. Инженерные сети и коммуникации деревни в результате схода не повреждены», — сделали вывод специалисты. И даже собачка, заснятая хозяевами на видео, смогла уберечься от стихии: на 27-й секунде ролика внимательные зрители заметили, что пес живехонький стоит на берегу внезапно образовавшейся реки.

«Ни одно хозяйство не подтопило, пес Шарик остался целым и невредимым», — подтвердил руководитель администрации Янтиковского района Владимир Михайлов, который не считает случай в Ямбулатово неординарным: во время таяния снега спуск воды с полей по оврагам — явление обычное, и тут, как говорится, вода везде находит свою дорогу.

Сейчас деревне ничто не угрожает, заверили в администрации, хотя ручьи потихоньку и продолжают спускаться с полей. Кстати, в низине находится не только Ямбулатово, но и село Янтиково, да и в целом район расположен в неровной местности, среди оврагов, а потому какой населенный пункт ни возьми, везде бегут ручьи. Однако в Ямбулатово с поля хлынул далеко не ручеек, и у селян появились опасения — не ждать ли беды следующей весной, может, стоит подстраховаться заранее?

В администрации района заявили, что не оставят проблему без внимания, решения принимаются, работает противопаводковая комиссия. Вероятно, уже осенью будут обустроены дополнительные сооружения, каналы, чтобы отвести весенние воды подальше от людей. Свою оценку предпринимаемым мерам, которые помогут избежать подобных происшествий в будущем, даст и прокуратура.