Первый фестиваль-конкурс отраслевых женсоветов прошел в Чебоксарах

«Мы не только у станка можем стоять, но и петь, и танцевать!»

На сцене Дворца культуры «Салют» прошел первый фестиваль-конкурс отраслевых женсоветов «Восславим женщину», учредителями которого стали Союз женщин Чувашии, Совет отцов республики, администрации Чебоксар и Новочебоксарска, а также отделения республиканского женсовета этих городов.

«Мы сегодня стоим у истоков новой традиции, когда встречаются самые активные, неравнодушные люди, которые делают потенциал нашей республики, страны, — сказала лидер женского общественного движения республики Наталья Николаева. — Активисты хотят ближе познакомиться с подругами, работающими на предприятиях, заводах и в различных организациях, увидеть их творческий потенциал и вовлечь в общественную жизнь республики. А конкурс отраслевых советов, несомненно, станет площадкой для совместной творческой деятельности, дружбы жителей разных муниципалитетов».

…Перед выходом на сцену коллективы несколько раз репетировали номера — девушкам предстояло выступить не только в переполненном зрителями зале, но и перед беспристрастным жюри под председательством депутата Госсовета Чувашии и руководителя Совета отцов республики Алексея Мурыгина. Также номера оценивали главы администраций Чебоксар и Новочебоксарска Денис Спирин и Дмитрий Пулатов, директор Русского драмтеатра Дмитрий Капустин.

Фестиваль-конкурс состоял из трех этапов — на первом участницы презентовали свои команды с помощью видеороликов и представили жюри авторские угощения. «Застрельщиком» выступил женсовет производственного объединения имени В.И. Чапаева. Девушки творчески подошли к демонстрации своей «визитки» и обыграли знаменитую сценку из советского фильма «Служебный роман». «У нас предприятие с большой историей, поэтому и тема соответствует тем временам, — рассказала председатель женсовета Евгения Егорова. — Мы очень рады, что после долгого перерыва сделали такой конкурс для женщин. Выплеснуть свою энергию — дорогого стоит! Красоту женщины важно показать не только на производстве, но и на сцене. Мы не только у станка можем стоять, но и петь, и танцевать!»

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Женщина — это основа нашей жизни. Она дает жизнь человеку, наполняет мир добротой, окружает близких людей заботой. Вам удается беречь домашний уют, при этом работать, достигать профессиональных успехов. Важно никогда не унывать при любых обстоятельствах, а объединяться в команды и действовать слаженно».

Во втором конкурсе «Оживи картину» девушкам нужно было перевоплотиться на время в художников и на сцене воплотить известные произведения искусства. На этом этапе команда производственного объединения имени В.И. Чапаева в качестве реквизита для выступления использовала мячи. «Наш завод производит резиновые мячи. Мы бы могли выйти на сцену с противоградовыми ракетами, но зал бы нашу задумку не понял», — объяснили участницы. А вот для фабрики «Элита» главным средством производства является швейная машинка. Как рассказала участница коллектива Татьяна Пуркина, они старались сравнить профессию швеи с прекрасной поэзией.

К высокому искусству прикоснулись и девушки из АО «ЭЛАРА» — они воплотили на сцене произведение Казимира Малевича «Черный квадрат». Зрители остались довольны увиденным мини-спектаклем. А в заключительном конкурсе, в котором нужно было сделать номер, посвященный выдающимся землякам, участницы из этой команды напомнили о вкладе в развитие предприятия заместителя генерального директора по взаимодействию с органами госвласти Наталии Партасовой.

«Восторг переполняет. Мы беспокоились, достойно ли все темы раскрыли. Конкурс «Оживи картину» был очень интересным, и я надеюсь, что наш «Черный квадрат» получился. Больше всего этот конкурс репетировали, — поделились участницы команды. — Мы старались не ударить в грязь лицом. Для нас все в новинку, мы не участвовали никогда в таких концертах. Но наши труды не прошли зря и праздник состоялся!»

По итогам конкурса победителем признана команда женсовета АО «ЭЛАРА», второе место заняла команда концерна «Тракторные заводы», а третье — женщины швейной фабрики «Элита».