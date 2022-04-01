На Северном флоте ребята из Чувашии на особом счету

Они приехали домой всего на несколько дней. Короткая встреча с родными. Но дела не ждут… Наши земляки, военнослужащие Северного флота, провели набор на службу по контракту на самый большой корабль Военно-морского флота России — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». На флагмане ВМФ России они и сами успешно проходят службу.

Благодаря Владимиру Крюковскому, председателю регионального Союза ветеранов Военно-морского флота, делегаты авианесущего крейсера немного пообщались и с нашим журналистом. Непривычно было видеть в редакции «СЧ» людей в военно-морской форме.

Экипаж — одна семья

— Летчиков палубной авиации меньше, чем космонавтов, это особая профессиональная каста. Как и морские вертолетчики. Требуется мастерство высочайшего класса, чтобы посадить самолет на идущий корабль. Помню, мы находились в Средиземном море и надо было перелететь на вертолете на БПК (большой противолодочный корабль). В экипаже вертолета Ка-27 все знакомые — пилот, штурман и борттехник. Сел я на место борттехника, и мы взлетели. Подлетели к БПК, корабль маленький, место посадки обозначено небольшим кругом. Корабль идет, волны играют, и пилот начинает сажать вертолет. Я все это вижу — как он это делает! Пилот подлетел, вертолет завис, а корабль в это время уходит вперед… На самом деле выполнить такую посадку очень трудно, в этот момент испытываешь невероятное напряжение. Я еще сказал тогда в шутку: ну все, больше я с вами никуда не полечу…

Рассказал нам эту историю капитан 3-го ранга, помощник командира корабля по снабжению Иван Орешников. Уроженец Чувашии, в 1996 году окончил среднюю школу в городе Шумерле. Поступил в военное училище, по его окончании попал на авианесущий крейсер. И вот уже 22 года служит на одном единственном корабле, самом большом, флагмане ВМФ России. «Я так считаю, вот моя жизнь немного связана со спортом, и если я болею, допустим, за одну команду, то никогда уже за другую команду болеть не буду. Так и здесь, я попал в экипаж и уже ни на что его не променяю. Это моя вторая семья», — признался Иван Орешников.

Рядом с ним сидят его молодые товарищи: старший матрос Михаил Ефремов и младший сержант Андрей Исаев. Собранные, подтянутые. Для красного словца хотелось добавить — молчаливые и суровые. Но нет — ценящие слово и надежные, так будет точнее. Настоящие военные моряки!

Михаил Ефремов родом из деревни Верхнее Аккозино Красночетайского района. Призвали в армию в 2014 году. И уже через два года Михаил подписал контракт на службу на авианесущем крейсере, где и продолжается его военная карьера до сих пор.

Похожая история и у Андрея Исаева. Родился в селе Шигали Батыревского района. Военную службу по контракту проходит с 2016 года. На вопрос, что повлияло на их выбор, оба не задумываясь ответили одинаково, почти одновременно: «Желание служить Родине!» Ребята уверены, что такого крепкого товарищества, настоящего братства, как на флоте, нет больше нигде.

— Экипаж второй дом, вторая семья, — говорит Михаил Ефремов.

— Поддержка со стороны большая, друг другу помогаем, — дополняет товарища Андрей Исаев.

Для них эти слова не нуждаются в доказательствах. Своего рода аксиома. По-другому не получается.

А еще на авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» служат больше всего ребят из нашей республики. Настоящая чувашская диаспора. На корабле их в шутку называют «Чапаевцы» и дают им лестную характеристику: крепкие, трудолюбивые, надежные контрактники. И в нашей республике о них говорят с гордостью и уважением.

«Девятиэтажка» у причала

Чтобы вы представили себе, что такое тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», вот что рассказал о своем знакомстве с кораблем Иван Орешников:

— Я вспоминаю свой первый день, еще когда был лейтенантом. Иду по причалу, и не могу понять — где корабль-то? Мне говорят: да вот же он! Как? Это что за сооружение? Видя на Волге только круизные теплоходы, и представить сложно, что такие корабли существуют. Я подхожу и не могу понять, разве такое возможно? Такая махина стоит на воде. Словно здание какое-то. Это как десять подъездов девятиэтажного дома. «65,5 м снизу доверху», — добавляет старший матрос Михаил Ефремов. Впечатляет, не правда ли?

СПРАВКА «СЧ» «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» по состоянию на 2019 год — крупнейший корабль и единственный авианосец Военно-морского флота России. Входит в состав Северного флота, флагман ВМФ РФ. 23 февраля 2018 года Президент РФ Владимир Путин наградил тяжелый авианесущий крейсер орденом Ушакова.

— На авианосце присутствуют все рода Вооруженных сил, — продолжает Иван Орешников. — Человек любой специальности найдет здесь для себя занятие. Даже если он, допустим, служил танкистом, все равно впишется. Найдет должность, найдет место. На этом корабле найдется место и водителю — на «Адмирале Кузнецове» есть и свои грузовики, и свой снегоуборщик. Неподготовленного человека сильно удивит проезжающий по палубе авианосца КамАЗ. Так что нет ничего необычного в том, что на корабле целых 18 столовых, ведь в его экипаже — две с половиной тысячи человек.

Семейный праздник в Средиземном море

К своей тяжелой службе наши земляки привыкли. Ничто их не пугает. Случаются и многомесячные разлуки с семьей. Иван Орешников поделился одной своей историей:

— Начиная с 2006 года до момента, когда корабль вставал на ремонт каждую зиму, либо через зиму, мы выходили на боевую службу в Средиземное море. Так получалось, что Новый год встречали, можно сказать, «в тепле». При этом сама организация новогоднего праздника начинается заранее — уже уходя из Мурманска в октябре-ноябре мы понимали, что встречать Новый год будем в море, и начинали готовиться. Брали с собой елки, продукты длительного хранения, которые можно было приготовить на Новый год. Понятно, что блюда к праздничному столу и так приготовят на камбузе, поэтому запасались какими-то вкусностями новогодними…

И вот наступило 31 декабря, предновогодняя суета, Средиземное море, +30 на улице. И вот когда весь экипаж садится по столовым встречать Новый год, обращение Президента передают по видеозаписи, бьют куранты, вдруг заходит Дед Мороз с мешком и начинает раздавать подарки… из дома. ИЗ ДОМА! Никто из экипажа этого не знал. А провернули все так: у жен собрали небольшие подарочки — символические, передали этот груз в Севастополь, а затем танкер подгадал время и подвез все к крейсеру!

…Даже вдали от дома, от берега Новый год благодаря этим приятным весточкам из дома становится для нас семейным праздником. Если не видишь своих родных три месяца, то фотография, письмо, поделка, сделанная твоим ребенком, любое воспоминание о семье — это очень трогательно… пробирает до слез. Вот такая история встречи Нового года в море.