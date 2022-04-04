Хроника жизни знаменитой балерины на страницах «Советской Чувашии»

Записаться в балетную студию помогла бабушка

В фотоархиве редакции есть немало раритетных снимков. В том числе и этот, с Надеждой Павловой, датированный 17 апреля 2001 года. На нем — предпоследний приезд балерины в Чебоксары, в статусе президента пятого балетного фестиваля. На пресс-конференции гостья рассказала журналистам, что продолжает танцевать, а также работает в качестве педагога с молодым коллективом при ГИТИСе, порадовалась открытию в республике института культуры («Это впечатляет! И здание такое шикарное!»), а чуть позже дала мастер-класс студентам хореографического отделения нового вуза. А в день закрытия фестиваля и сама вышла на сцену — на гала-концерте танцующий президент исполнила знаменитую миниатюру «Лебедь» Камиля Сен-Санса.

Тем, кто, может, подзабыл, напомним — впервые на пуанты будущая звезда балета встала в Чебоксарах.

«Когда я училась в первом классе второй школы, моя подружка ходила в балетную студию Дворца пионеров, — рассказала Надежда корреспонденту «СЧ» Валерию Железнову. — Я завидовала ей. Как-то она пригласила меня с собой. Я боялась, что не примут. Поэтому мы взяли с собой бабушку… Сначала не хотели меня записывать. Так я и знала. Бабушка стала расхваливать, что я такая-то и такая, что очень люблю танцевать. Только после этого меня записали».

В балетной студии Надя познакомилась с Региной Кузьмичевой. Именно она сагитировала новенькую поступать в Пермское хореографическое училище. «Вначале мама боялась, говорила, что я еще маленькая, — вспоминала Надя. — И только после третьего класса папа повез меня в Пермь».

Разговор журналиста нашей газеты с Надеждой Павловой состоялся в феврале 1972 года, после триумфального выступления юной чебоксарки на Всесоюзном конкурсе артистов балета. «По пути из Москвы в Пермь наша землячка заехала к своим родителям в Чебоксары, — писала «СЧ». — В уютном домике по улице Дегтярева радуются большому успеху младшей дочери. Крепко расцеловали ее мать Мария Ильинична, работающая воспитательницей детских яслей № 8, отец, рентгенотехник первой городской больницы Василий Павлович Павлов. Весело закружилась по комнате с Надюшей средняя сестра Людмила. На семейном празднике не было лишь старшего брата Геннадия. Сейчас он служит в Советской Армии». В ту встречу Надя рассказала журналисту, как волновалась все полтора месяца, что готовилась к конкурсу, как выступая в первом туре даже не надеялась пройти дальше. «Но когда вышла на сцену, — говорила она, — кажется, забыла, что на меня смотрит весь зал и двадцать шесть членов жюри. Была лишь одна мысль: выступить как можно лучше».

После этой победы была и другая — семнадцатилетняя Надежда Павлова получила главный приз II Международного конкурса артистов балета в Москве. «До нее Гран-при не вручали, — писала московский журналист Светлана Потемкина. — После нее высшую награду присуждали всего трижды и исключительно мужчинам». А председатель жюри Юрий Григорович заметил тогда: «Тонкий вкус, грация, естественное ощущение себя в танце — вот что такое эта балерина. Ее успех — это не торжество трюка, виртуозной техники, хотя она заботливо и требовательно вышколена… Опьяняющий восторг, наслаждение танцем — в этих качествах, отпущенных немногим, секрет редкого сценического обаяния Нади Павловой».

После окончания училища Надю приняли в труппу Пермского театра оперы и балета. На сцену она выходила вместе с Региной Кузьмичевой — той самой, которая когда-то сосватала ее на учебу в Пермь. А потом нашу землячку пригласили в Большой театр. Накануне этого события, летом 1975 года с Надеждой Павловой встретился в Перми корреспондент «СЧ» Николай Пейков. Свой возможный отъезд в Москву балерина тогда прокомментировала кратко: «Я не хотела бы говорить об этом сейчас. Рано еще». Зато рассказала о любимых партиях («Все-таки самая «моя» — это Джульетта»), о том, что в работе ей не делают никаких поблажек («И это правильно. Театру нужны не лауреаты-белоручки, а работающие балерины»), о съемках в советско-американском фильме «Синяя птица» («Пригласили, я и согласилась, может, по неопытности. А как успеваю? Время всегда можно найти. А вообще-то трудно и здесь, и там»). А на вопрос о выступлении в Чебоксарах ответила: «Думаю, что и на сцене Чувашского театра не раз буду танцевать. Но назвать конкретно время сейчас не могу».

Конкретные даты появились позже.

Январь 1976 года. Надежда Павлова, уже солистка Большого, приезжает в Чебоксары вместе с первым мужем Вячеславом Гордеевым. В музыкальном театре для делегатов XXXVI Чувашской областной партийной конференции был показан балет «Жизель» в их исполнении.

Май 1983 года. Балет «Жизель», концертный номер «Мелодия» на музыку Дворжака и адажио из балета Чайковского «Щелкунчик» — такова на сей раз «гастрольная» программа Надежды Павловой и Вячеслава Гордеева. После финального спектакля председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР Семен Ислюков вручил супругу балерины Грамоту Президиума Верховного Совета ЧАССР о присвоении почетного звания «Народный артист Чувашской АССР» и нагрудный знак (Надежда Павлова этого звания была удостоена раньше).

Январь 1984 года. Снова Павлова, Гордеев и «Жизель». «Прославленные советские артисты танцевали главные партии в балете на сцене музыкального театра, — сообщает «Советская Чувашия». — А на другой день участвовали в концерте для делегатов партийной конференции».

Сентябрь 1996 года. «На сцене Чувашского театра оперы и балета, пишет «СЧ», состоялась премьера неувядаемого шедевра П.И. Чайковского балета «Спящая красавица». Осуществленная в хореографии гениального Мариуса Петипа и в редакции главного балетмейстера театра Владимира Трощенко, она принесла с собой приятный сюрприз. В главной роли принцессы Авроры в обеих премьерах выступила наша знаменитая землячка, солистка Большого театра России народная артистка СССР Надежда Павлова». В этом году, кстати, балерина побывала в Чувашии дважды. В июне она приехала по приглашению Владимира Трощенко и вместе с ним вышла на сцену в балете «Лебединое озеро».

Май 1997 года. В Чебоксарах прошел первый балетный фестиваль. Открылся он балетом «Жизель», главную партию в котором исполнила Надежда Павлова.

После пятого балетного фестиваля (первым и единственным президентом которого она была) Надежда Павлова приезжала в Чувашию еще раз. В 2002 году она побывала на спектакле балетной школы «Дюймовочка» и дала мастер-класс ученицам этой школы. Затем встречи с земляками проходили уже в Москве. Представители Чувашии поздравляли с юбилеем, вручали ей букеты роз. В 2018 году корреспонденты ГТРК Чувашия Зинаида Паршагина и Владимир Синдеев сняли фильм из цикла «Лица Чувашии», посвященный великой балерине. А в прошлом году в Большом театре прошла презентация книги Светланы Потемкиной «Надежда Павлова: большое интервью с балериной». Приехала на презентацию и министр культуры Чувашии Светлана Каликова, вручившая Надежде Павловой памятную медаль «100-летие образования Чувашской автономной области». Там же, в Москве Светлана Каликова договорилась со Светланой Потемкиной о работе с Чувашским книжным издательством над книгой-альбомом, в который войдут неизданные материалы о знаменитой балерине. Это книга с уникальными фотографиями Надежды Павловой уже вышла в свет и была представлена на XXVI Международном балетном фестивале.