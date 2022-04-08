На мусоросортировочной линии нашли ежика

Удивительную находку — живого молодого ежика — обнаружили на линии сортировки мусора сотрудницы чебоксарской мусороперегрузочной станции. Об этом на днях сообщили в пресс-службе новочебоксарского филиала АО «Ситиматик».

Как попал сюда маленький гость, остается только гадать. Возможно, частный сектор очищали от хлама, и ушедший в спячку малыш оказался вместе с ним. Несмотря на то, что ежик попал в такой переплет, это никак не повлияло на его сон. Серьезных травм он не получил, но небольшие ранки на теле животного все же имелись. Сотрудники предприятия их обработали, но чуть позже питомца все же отвезут на осмотр к ветеринару.

Кстати, это не первая такая находка здесь. Ранее в мусорных контейнерах уже находили домашних животных: собак и кошек. А вот ежик в этом списке оказался впервые. Обычно всех «найденышей» благополучно подбирают сотрудники, выхаживают и по возможности пристраивают в добрые руки. И этот случай не стал исключением. Одна из сортировщиц, Нина Перлова, решила забрать ежика к себе домой. До наступления тепла колючий питомец поживет у нее, а потом его выпустят в деревенский сад.

Фото АО «Ситиматик»