«ЭнергосбыТ Плюс»: Выигрывает тот, кто платит вовремя

Акции, проводимые филиалом Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» для клиентов – физических лиц, стали постоянными. Юридические лица тоже не обделены вниманием. С начала апреля, например, для них стартовала акция «Надежный партнер».

«ЭнергосбыТ дорожит сотрудничеством со своими клиентами, и это еще одна возможность сделать его более продуктивным», — отметил директор филиала Вячеслав Зданович.

В акции «Надежный партнер» могут участвовать клиенты-юрлица и владельцы нежилых помещений, поставщиком тепла и горячей воды для которых является ПАО «Т Плюс». Условия участия просты: клиентам до 30 апреля 2022 года необходимо оплатить квитанции за тепло и горячую воду за апрель и май текущего года, зарегистрироваться в Личном кабинете или подписаться на электронный документооборот. При этом у них не должно быть задолженности перед «Т Плюс».

Итоги акции подведут в мае текущего года. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел. Они будут поощрены подарками. При этом энергетики уточнили: «Подарки подберем полезные, нужные…» Подробную информацию об условиях акции «Надежный партнер» можно получить по телефонам +7 (8352) 36-73-27 (Чебоксары), +7 (8352) 76-50-38 (Новочебоксарск), а также в офисах продаж и обслуживания клиентов.

Кстати, клиенты-физические лица тоже могут участвовать в акции: для них сейчас идет «Весна – тают пени!» Напомним: ее участники могут расплатиться с долгами за тепло и горячую воду на льготных условиях. При погашении задолженности до 31 мая 2022 года клиенты будут освобождены от начисленной суммы пени.

В акции могут принять участие жители Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска, получающие квитанции за указанные услуги напрямую от «Т Плюс». Есть условие: акция не распространяется на горожан, у которых задолженность взыскана или взыскивается в судебном порядке. Подробная информация размещена на сайте https://chuvashia.esplus.ru.