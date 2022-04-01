В России сформируют неснижаемый запас зерна и сахара

Минсельхоз России поручил АО «Объединенная зерновая компания» ЗК сформировать неснижаемый запас зерна и сахара в интервенционном фонде, пишет газета «КоммерсантЪ».

Целью создания такого запаса является поддержание внутреннего баланса на рынке. Отбор хранителей запасов зерна ведется в 24 регионах, сахара — в 16, этот процесс планируется завершить к концу 2024 года.

На фоне специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, а также санкций, введенных в ответ на нее, россияне начали скупать некоторые продукты, в том числе сахар. В середине марта из-за ажиотажного спроса в магазинах начался его дефицит. Ритейлеры сообщили, что решили отказаться от добровольного ограничения торговой наценки в 5% на него. Мера просуществовала всего месяц и должна была сдержать цены на продукт.