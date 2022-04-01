Через сколько месяцев после увольнения проиндексируется пенсия?

Уволился с работы 7 декабря прошлого года. Почему уже три месяца, за январь, февраль и март, мне приходит пенсия без индексации?

Константин Алексеевич, Чебоксары.

Как уже не раз писали, выплата пенсии в новом размере происходит на четвертый месяц после увольнения — с доплатой за три предыдущих месяца. Таков закон.

Уточнение факта прекращения пенсионером работы производится на основании сведений персонифицированного учета, которые работодатели представляют ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, пояснили в республиканском отделении Пенсионного фонда. Решение о выплате сумм страховой пенсии с учетом индексации выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором получены сведения.

Допустим, пенсионер ушел с работы в декабре. В январе поступила отчетность от работодателя за декабрь с указанием того, что пенсионер еще осуществляет работу. В феврале Пенсионный фонд принял отчетность за январь, в которой указано, что пенсионер работающим уже не является. В марте принимается решение о выплате пенсии с учетом индексаций. Таким образом, в апреле пенсионер получит проиндексированную пенсию, а также доплату за предыдущие три месяца — январь, февраль, март.

Информировать Пенсионный фонд о прекращении работы не нужно, как и обращаться с заявлением о перерасчете пенсии. Все необходимые данные передает работодатель, перерасчет производится автоматически. Сведения о размере выплат с учетом всех индексаций можно увидеть в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуг, сформировав справку о назначенной пенсии.