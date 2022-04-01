Почему мартовская пенсия меньше февральской?

Объясните, пожалуйста, почему в марте пенсия пришла меньше, чем в феврале?

Анатолий, Вурнары.

Как известно, пенсии нынче индексировали в два этапа. Сначала, в январе, выплаты были увеличены на 5,6%, на уровень инфляции. А с первого февраля, по поручению Президента России, пенсии проиндексировали еще раз — теперь уже до 8,6%. При этом глава государства распорядился, чтобы пенсионерам сделали доплату и за январь — то есть «дотянуть» январскую пенсию до тех же показателей в 8,6%. Поэтому, когда в феврале пенсионеры получали проиндексированную на 8,6%. пенсию, им еще дополнительно было перечислено и январское повышение. А с марта пенсия выплачивается как положено — с учетом индексации в 8,6%.