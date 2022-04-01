Сохранится ли пенсия по потере кормильца после выхода замуж?

Мне 19 лет, учусь очно в одном из вузов республики, получаю пенсию по потере кормильца. Собираюсь замуж. Скажите, пожалуйста, сохранится ли у меня после свадьбы право на пенсию?

Татьяна, Чебоксары.

Да, сохранится. «Право на пенсию по потере кормильца сохраняется до 23 лет при условии очного обучения и не зависит от личных изменений в жизни, — рассказали специалисты Пенсионного фонда Чувашии. — Ни академический отпуск, ни замужество и рождение ребенка не являются причинами для прекращения этой выплаты».

Но при этом надо помнить, что о смене фамилии, срока обучения (в связи с академическим отпуском), контактных данных, а также обо всех причинах, влекущих прекращение выплаты пенсии или доплаты к ней (окончание учебы до 23 лет, трудоустройство и др.), надо своевременно уведомлять Пенсионный фонд.