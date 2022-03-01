Аванс взяла, а квартиру ремонтировать не стала

Жительница Мариинско-Посадского района взялась отремонтировать квартиру в Москве по договору подряда

Документ в прошлом году был оформлен официально, в нем прописано, что Надежда Сомова (подрядчик) выполнит общеремонтные работы в течение неполного месяца. Оговорена и их стоимость — 150 тысяч рублей. Заказчица перечислила Сомовой авансом 25 тысяч рублей. Но так и не увидела ее в своей квартире, подрядчик отказалась исполнять договор в одностороннем порядке.

Москвичке пришлось обратиться в Мариинско-Посадский суд и взыскать с недобросовестного подрядчика выплаченные деньги и неустойку. Тот пришел к выводу, что между сторонами заключен договор строительного подряда, который регулируется соответствующими статьями Гражданского кодекса РФ. В нем заказчица и исполнительница согласовали, что «с целью ускорения документооборота в рамках исполнения настоящего договора между сторонами возможен обмен сообщениями, документами путем переписки по номерам телефонов (смс, звонки, мессенджеры) и/или адресам электронной почты (e-mail). Такие сообщения являются юридически значимыми, приравниваются к оригиналам документов, и стороны подтверждают по ним свои обязательства».

Короче, договор подряда был составлен по всем правилам. Причем, как установил суд, в возражениях на иск ответчица не привела конкретных действий хозяйки московской квартиры по якобы воспрепятствованию исполнению ею обязательств по договору. И сумма аванса не была возвращена — выходит, Сомова неосновательно обогатилась за счет истицы.

Поскольку заказчица соблюла претензионный порядок разрешения споров, суд взыскал с Сомовой не только сумму неосновательного обогащения — те самые 25 тысяч рублей, но и неустойку в 20 тысяч рублей за расторжение договора в одностороннем порядке. Кроме того, с нее взыскано 2450 рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.