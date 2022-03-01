ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

«Народ Чувашии обладает богатой и уникальной культурой и традициями, которые год от года крепнут и развиваются. В этом — огромная заслуга людей, наделенных творческим даром, увлеченных своим делом, умеющих привить другим любовь к прекрасному. Благодаря вам успешно развиваются профессиональное искусство, музеи, библиотеки, сфера образования в области культуры, народное творчество. Вы формируете духовное достояние нации, влияете на нравственные устои общества. В этом году, объявленном Указом Президента РФ Годом культурного наследия народов России, ваш профессиональный праздник обретает особый смысл. Мы можем гордиться тем, что Чувашия — край ста тысяч узоров — станет местом воплощения проекта «Вышитая карта России», который реализуется по нашей инициативе. Чувашская земля в этом году также станет местом проведения Детской фольклориады народов России и иных масштабных мероприятий. Выражаю признательность всем работникам отрасли культуры за профессионализм, неиссякаемую энергию и верность профессии. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения и новых успехов!»

(Из поздравления с Днем работника культуры)