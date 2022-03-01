Капремонт тормозят дорогие материалы и спецсчета

А аграрным льготникам не место в «черных списках»

В нынешнем году в республике запланировано капитально отремонтировать 216 жилых многоквартирных домов. Сумма ассигнований на это составляет 1,6 млрд рублей. Об этом доложила и.о. генерального директора республиканского фонда капитального ремонта Светлана Баранова на вчерашнем еженедельном правительственном совещании, которое провел Глава республики Олег Николаев.

Поручение.

На особом контроле держать качество капитального ремонта домов. Передать функции контроля и надзора за капремонтом службе единого заказчика.

Всего в плане на 2021-2023 годы значится ремонт 605 домов общей площадью более 2 млн квадратных метров, в которых проживают 95 тыс. человек. Сумма финансирования трехлетней программы — более 4 млрд рублей, в том числе на 2021 год — 1,1 млрд рублей. Итоги минувшего года по выполнению ремонтной программы безупречными признать нельзя. По данным Барановой, из намеченных 198 домов по состоянию на 18 марта обновлено только 140 домов. В остальных ведутся работы. А по пяти домам еще только необходимо провести торги. Причем это дома, жильцы которых намеревались отремонтироваться самостоятельно, перейдя на специальные счета. Но, видимо, поняв, что не получится, вернулись в «общий котел». В результате процесс ремонта затянулся и осложнился. Возникают опасения, не получится ли так со «специальными» домами, которые есть и в этом году. Из общей суммы финансирования — 1,6 млрд рублей — на долю таких домов (всего их 35) приходится 700 млн рублей.

Цифра 35,7 тыс. человек проживают в домах, которые планируется капитально отремонтировать в этом году

Светлана Баранова подробно остановилась на проблемах, которых немало, и все они острые. Помимо пресловутых специальных счетов, по которым жильцы не смогли сами организовать ремонт, это и сильное подорожание стройматериалов. Из-за этого очень трудно найти подрядчиков: по 19 домам, например, аукцион проводился аж семь раз. В этой связи Баранова анонсировала необходимые меры — в частности, подряды на 2023 год будут разыграны уже в этом году.

Отдельная тема — качество ремонта. Нередко фасады начинают облупливаться чуть ли не сразу после проведенных работ. Но заставить подрядчиков устранить брак подчас невозможно — они тут же самоликвидируются, и отдуваться по гарантийным обязательствам приходится только фонду. Поэтому, по мнению руководителя, для подобных случаев в контрактах для подрядчиков надо предусматривать отчисление 1% от ремонтной суммы на счет фонда — за счет этих средств и можно будет выполнить гарантийные обязательства.

Олег Николаев поддержал ужесточение ответственности за качество работ по капитальному ремонту. Включая проектно-сметную документацию и контроль и надзор. В последней части целесообразно, по мнению Главы, распространить на эту сферу практику надзора службой единого заказчика.

По-прежнему остро стоит и вопрос собираемости взносов на капремонт. Общая сумма долга достигла почти 700 млн рублей, в том числе 29 млн составляет задолженность юридических лиц. Что касается жильцов, то в этом году намерены разобраться окончательно с теми, кто ни разу не платил взносы, начиная с 2014 года. А таких лицевых счетов в республике — около 24 тысяч.

Поручение. Минсельхозу предоставить перечень банков, вносящих в «черные списки» заемщиков-сельхозпроизводителей, которым пролонгированы льготные кредиты.

Посевная, по данным специалистов, нынче развернется в третьей декаде апреля. На селе усиленно готовятся к ней и готовятся в непростых условиях, сказал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Резко подорожали ресурсы для АПК, наметился разрыв логистических цепочек. Не успели прийти в регион 13 единиц уже проплаченной техники, в том числе мелиоративной. Тем не менее, это критично на сев не повлияет, заверил министр. Все необходимые ресурсы — удобрения, семена, ГСМ — запасаются в нужных объемах.

В 2022 году общая посевная площадь в республике составит 545 тыс. гектаров — 101% к прошлогоднему уровню. Увеличатся площади под картофелем и овощами.

Министр напомнил о господдержке аграриев в сложившейся обстановке. Одна из мер — пролонгирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей. Однако банки вносят таких заемщиков в свои «черные списки». Глава республики резко оценил данную практику.

«Президент страны принял решение поддержать аграриев таким способом, и непонятно, почему возникают какие-то списки, — возмутился он. — Я лично займусь каждым сельхозпредприятием, которому пролонгирован кредит, чтобы пролонгация не повлияла на его кредитную историю. Это важный момент, здесь мы не можем оставаться в стороне. Это недопустимо».

Поручение.

Наряду с подготовкой к паводку начать готовиться к борьбе с палом сухой травы.

О том, как обеспечивалась безопасность людей минувшей зимой и подготовке к паводку доложил и. о. руководителя ГКЧС Чувашии Сергей Павлов. С прошлогоднего декабря по нынешний февраль в республике зафиксировано 280 пожаров, в которых погибли 19 человек. Наиболее заметный рост пожаров наблюдался в Чебоксарском и Канашском районах, Алатыре. Зато ЧП на водных объектах не случилось. В сфере ЖКХ произошло 309 аварий, в том числе 168 — в водоснабжении. Все ЧП устранялись в нормативные сроки. Не обошлось без травм при падении снега и наледи с крыш — их было 4.

К паводку республика в целом уже готова, сообщил представитель ГКЧС. Запланировано развертывание 23 пунктов на случай эвакуации людей из зон затопления, привлечены к наблюдению за паводковой обстановкой 5 стационарных постов. А Олег Николаев заострил внимание на предстоящем опасном сезоне возгорания от пала сухой травы. Он напомнил, что дело впредь не ограничится лишь констатацией фактов — наказание для тех, по чьей вине возникло возгорание, ужесточается.