Будущая Красная площадь. Чебоксары, 3 сентября 1982 года

…Ну вот и добрались мы до будущей Красной площади. Вообще-то в таком виде ее и Театральной-то назвать «рука не поднимется», хотя фотографировал все это Василий стоя на ступеньках театра.

«Вот мы лишились Красной площади, а взамен ей пока ничего не создали. Думается, что подходящее место для солидной площади можно будет найти в Восточном жилом районе. К ней как раз примкнет магистраль, соединяющая Чебоксары с Новочебоксарском…», — были и такие мысли у архитекторов в конце 1980 года. Хорошо, что задумки так и остались задумками и весной 1981 года все же вернулись к волжскому берегу.

«В создаваемую набережную прекрасно вписывается здание Чувашского академического театра имени К.В. Иванова, Театральная площадь, расширяющаяся в сторону залива, станет излюбленным местом прогулок горожан. С Театральной площади предусмотрен парадный сход с гранитными лестницами…» В октябре 1982 года начались работы по обновлению Театральной площади, и в 1984 году, ко дню празднования 515-летия города, площадь было не узнать. Больше проблем с поиском места для «солидной площади» не было — Театральная стала Красной.

Но пока на дворе сентябрь 1982 года. На предыдущих фотографиях вы видели фрагменты какого-то новообразования, скрывшего первый этаж Успенской церкви — на этой фотографии «оно» видно во всей красе. Вот что писала наша газета в августе 1982 года: «В зоне будущего Чебоксарского залива появился ряд новых примет. С помощью земснаряда гидромеханизаторы создали огромный песчаный холм, под которым оказалось прежнее русло Чебоксарки».

И действительно, старожилы города помнят эту огромную песчаную гору, которая периодически возникала над будущим заливом, затем исчезала (песок развозился по строительным объектам) и снова появлялась. А справа на фотографии стоит полуразрушенное здание гостиницы «Волга». Мы уже говорили, что в 1950 году здание гостиницы, построенное в стиле конструктивизма, было «архитектурно оформлено» только с внешней стороны, так что со ступенек театра виден ее первозданный вид, разве что отсутствует крыша. Нет, не вписывалось здание в будущую площадь.

Но фасаду гостиницы, изобилующему «архитектурными излишествами», осталось украшать город совсем недолго. Вообще ее история тесно связана с постройкой Чебоксарской ГЭС. Строительство гостиницы началось в 1930 году, шло медленно — сказывались нехватка материалов и отсутствие специалистов. В 1931 году принимается решение о строительстве «Большой Волги» — каскада гидроэлектростанций на Волге, и первой из них должна была стать Чебоксарская ГЭС. Тут же принимаются меры по ускоренной достройке гостиницы, и уже в феврале 1932 года гостиница была готова для проживания изыскателей Волгостроя.

Но строительство Чебоксарской ГЭС не было осуществлено ни в довоенные, ни в первые послевоенные пятилетки. На то было много причин, касаться их не будем. И только в десятой пятилетке «Чебоксарская ГЭС вместо того, чтобы стать первенцем каскада, определилась в качестве гидроузла, завершающего энергетическое освоение Волги. И гостиница, тезка великой реки, связанная с запросами первых гидростроителей, отстояла свою трудовую вахту и перестала существовать тоже по воле строителей Чебоксарского гидроузла», — как писал Алексей Студенецкий в октябре 1982 года. От гостиницы к тому времени оставались уже одни воспоминания. Сейчас на обновленной Красной площади обозначены контуры Благовещенской церкви, на месте которой и была построена гостиница.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова