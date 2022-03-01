За первый день прибывший в Чебоксары поезд-музей принял свыше 600 посетителей

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Победный эшелон снова в Чувашии

Не прошел и год, как уникальный передвижной музей «Поезд Победы» вернулся на железнодорожный вокзал столицы Чувашии. Журналисты с самого утра караулили его приезд. Но, как и в прошлом году, прибытие эшелона запечатлеть не удалось. Как только утренний поезд Чебоксары-Москва высадил пассажиров и отъехал на постой, перед взором газетчиков и телевизионщиков предстал уже стоявший на путях состав. Увидев на его корпусе огромные фотографии с лицами героев войны, уже начавшие беспокоиться журналисты просияли: «Он самый!»
Однако первыми в этот раз, еще до начала осмотра, посетили мемориальный поезд, состоящий из девяти тематических и трех технических вагонов, блогеры. Дюжина интернет-мыслителей, вооружившись телефонами со стилусами, надев наушники и подключившись к виртуальному аудиогиду, отправилась в путешествие во времени. Второй группой прошлись по экспозиционным вагонам представители республиканских и районных СМИ. Ну а в 10 утра на перрон стали прибывать школьники, причем не только из Чебоксар, но и из других городов и районов республики. Встречали юных гостей три волонтерских отряда.
Каждую детскую экскурсионную группу сопровождали не только учителя, но и государственные деятели. Например, компанию ученикам Советской школы Ядринского района составил председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов.

Справка «СЧ»

Как рассказывают организаторы проекта, «Поезд Победы» — первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. На сегодня ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в «Поезде Победы». Интересно также его  мультимедийное сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени. Все это делает экспозицию более проникновенной, а ощущения от увиденного — более острыми.

Будь то взрослые или маленькие посетители музея – одинаково все с широко раскрытыми глазами смотрели на происходящее вокруг и внимательно, переходя из вагона в вагон, слушали правдивую историю, которую рассказывала машинистка Лидия. Напомним, это собирательный образ девушки, пережившей военное лихолетье. Вместе с ее мыслями и чувствами современное поколение молодых людей словно проживает вехи Великой Отечественной войны, от ее начала до долгожданного Дня Победы.
Когда школьники вошли в первый вагон, где еще демонстрировалось мирное время, их внимание привлекли будто застывшие в немом кадре фигуры пассажиров, ребята даже смогли сфотографироваться на их фоне. К слову, в этом музее разрешалось не только снимать, но и трогать экспонаты, листать книги. Например, в «Санитарном вагоне» Леонид Черкесов с любопытством заглянул в пожелтевшие от старости медицинские справочники. Дети заприметили замаскированные под экспонаты интерактивные столы, на которых можно было познакомиться с дополнительной информацией. В «бронепоезде» мальчишки и девчонки смотрели в перископ, в составе товарняка, направлявшегося в Ленинград по Дороге жизни, или, как еще называли тот путь, «коридору смерти», можно было подойти к самому краю открытого вагона и ощутить, как пронизывает холодный ветер. Самым страшным для них был вагон, где рассказывалось об ужасах концлагерей. В самом же последнем вагоне ребята поняли, что означают слова «Это праздник со слезами на глазах» знаменитой песни «День Победы»…
«Это уникальный проект! – поделился впечатлениями председатель Госсовета. – Я осмотрел все, вплоть до мелочей. Как врач не мог не задержаться в санитарном поезде, где увидел медицинские инструменты военного времени, раритетные медицинские справочники. Советую побывать здесь всем, особенно молодым людям. Согласен, что тех трех дней, которые поезд планирует провести в Чебоксарах, маловато для нас. Поэтому очень надеюсь, что мемориальный эшелон еще будет в Чувашии».
Действительно, попасть на экскурсию в «Поезд Победы» очень непросто. Билеты на него исключительно бесплатные, но, к сожалению, за считанные секунды они расхватываются на сайте проекта как горячие пирожки. Так почему бы передвижному музею не задержаться в столице Чувашии подольше?
«Мы понимаем, что очень многие люди хотят попасть в наш передвижной музей. Но у «Поезда Победы» есть свои технические особенности, к тому же мы сильно привязаны к графику движения пассажирских и грузовых поездов, под нас специально меняется расписание, – ответил на вопрос корреспондента «СЧ» администратор проекта «Поезд Победы» медиагруппы «Красный квадрат» Сергей Лукша. – Поэтому мы приезжаем на такое короткое время, которое стараемся максимально отработать. Но наш маршрут действует постоянно, так что многие города, как и Чебоксары, принимают нас уже по второму разу».
Сергей Лукша признался, что с уникальным поездом практически не расстается вот уже второй год. Для него он стал чуть ли не вторым домом. «Технически музей очень сложный «организм»: это и оригинальный свет, и театральный звук, и вибродинамики, более полусотни телевизоров, проекторов и тач-панелей, – рассказал администратор о непростом проекте. – Чтобы все это поддерживать в хорошем состоянии, приходится много трудиться. Кроме того, мы находимся в постоянном движении, что-то изнашивается, сгорает, поэтому нужно ремонтировать и менять. А поскольку само оборудование встроено, то порой приходится разбирать часть экспозиции, чтобы добраться до какого-нибудь труднодоступного места».
И все же, несмотря на все трудности, «поездная бригада» безусловно гордится своим необычным музеем и внимательно и бережно следит за порядком. Кстати, несмотря на то, что в музее разрешается все потрогать, с какими-то хулиганскими проступками хранители поезда еще не сталкивались. По их словам, посетители всегда уважительно и аккуратно относятся к коллекции вещей, представленных в экспозиции. А это, между прочим, свыше 4 тысяч оригинального реквизита и более 150 фигур…
Поделились своими впечатлениями с корреспондентом «СЧ» после посещения музея и другие группы. Классный руководитель 11 класса Таутовской школы Аликовского района Марина Степанова призналась, что увиденное в Поезде Победы ее весьма потрясло. «Это настоящий урок истории, который важен, полезен и необходим нашим детям», – заключила она. Ребята же наперебой перечисляли истории, услышанные от аудиогида Лидии: о «коридоре смерти» и блокадных кошках, бронепоезде и банно-прачечных вагонах. Посетили выставку и воспитанники Чувашского кадетского корпуса. Девятиклассник Александр Смирнов, планирующий связать в будущее с военной службой, проникся историей людей, о которых поведала Лидия, среди них – Зинаида Ермольева, Игорь Курчатов, Константин Рокоссовский и другие…
Ну а тем временем, группу чебоксарских школьников сопровождала депутат Госдумы Алла Салаева. После экскурсии она еще и побеседовала с ребятами об истории и героях Великой Отечественной войны и о том, что происходит в мире сейчас.
«Этот уникальный поезд, созданный к 75-летию Великой Победы, очень своевременный и нужный проект, который поможет нашим детям осознать, что такое война, сколько жизней она унесла, – рассказала потом Алла Леонидовна. – Проживая историю от начала Великой Отечественной войны до Великой Победы вместе с героями этого поезда, ребята смогут получить ответы на какие-то свои вопросы и понять, как важно сейчас сохранять стабильность нашей страны и делать все возможное, чтобы мы жили в мире без нацизма»…




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Опубликовано: 19 марта 2022 г.


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