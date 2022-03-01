В соцсетях появились валютные спекулянты 

Запрет на продажу наличной валюты банками быстро привел к появлению в России теневого валютного рынка.

Как пишет газета «КоммерсантЪ, так происходит в каждый кризис, меняются лишь формы — с учетом развития технологий теперь нелегальный обмен валюты разворачивается в соцсетях. Как и прежде, он несет высокие риски для всех сторон, в том числе мошенничество. Эксперты предупреждают об административной и уголовной ответственности за подобные операции.

В соцсетях стали появляться многочисленные каналы, группы и боты по обмену валюты. По запросам «обмен валюты», «купить доллары», «обмен валюты Москва» появляются десятки ТГ-каналов с соответствующими предложениями. Большая часть из них создана или активизировалась в первые две недели марта.

Есть также группы по городам, в которых люди обмениваются информацией о том, сколько у кого есть валюты и по какой цене они готовы ее продать, или, наоборот, сколько валюты человеку необходимо и сколько он готов заплатить.