«Вам доверяли и доверяют поколения читателей»

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

ректор ЧувГУ имени И.Н. Ульянова:

«В 2022 году мне выпала честь поздравить со 105-летним юбилеем издание, которое по возрасту превосходит даже Чувашскую автономию, — газету «Советская Чувашия»! В том далеком 1917 году зарождались новое советское государство и новая советская пресса. А в Чувашии появилась первая газета, выходящая на русском языке, — «Чебоксарская правда», которая и стала прародителем газеты-юбиляра.

На протяжении многих лет практически каждая семья в нашей республике начинала свои трудовые будни с новостей вашей газеты. Вам доверяли и доверяют целые поколения читателей, для которых появление статьи в вашей газете было мерилом истины: уж если «Советская Чувашия» напечатала материал о каком-то событии, то этому можно верить без сомнений.

Шли годы, сменялись эпохи, наше государство меняло название и форму устройства, а ваше издание продолжает правдиво и оперативно рассказывать о важнейших событиях, анализировать самые злободневные проблемы, задавать порой неудобные вопросы, общаться с читателями, отвечая на запросы и письма. Авторский коллектив газеты прошел долгий путь: появлялись и исчезали рубрики, вырастали поколения журналистов и читателей. Но неизменным остается профессионализм вашей команды — журналистов, редакторов, фотокорреспондентов — талантливых и ярких людей, которые ежедневно делают все, чтобы читатели продолжали выбирать «Советскую Чувашию».

От души желаю газете дальнейшего процветания! Цените и храните ваш особый фирменный стиль газеты, с которой советуются, и продолжайте радовать нас, своих читателей, объективностью и достоверностью! С юбилеем вас!»