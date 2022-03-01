В Алатырском районе подрядчик привлечен к ответственности за нарушение сроков ремонта школы

В ходе проверки прокуратура установила, что между Алтышевской школой и чебоксарской коммерческой организацией 1 ноября прошлого года был заключен муниципальный контракт по капитальному ремонту кровли спортзала, исполнить который надо было до 6 декабря того же года. Но, как это нередко бывает, подрядчик ремонт вовремя не завершил. По этой причине в школе не проводились уроки физической культуры. В отношении директора подрядной организации возбудили административное дело. После чего суд оштрафовал его на 93 тысячи рублей. В настоящее время ремонт спортзала завершен.