Полицейский вернул бизнесмену миллионы и получил 4,5 года общего режима

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Бывший сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД Чебоксар признан виновным в особо крупном мошенничестве.
Следствием (СУ СКР по Чувашии) и судом установлено, что полицейский в 2020 году, зная, что в отношении одной из коммерческих организаций, осуществляющей деятельность в Чебоксарах, налоговики проводят проверку, решил этим воспользоваться в корыстных целях. Обещал «решить вопрос» за 4,5 миллиона рублей. И получил от руководителя фирмы эту сумму. Но передавать деньги кому-либо полицейский не собирался — присвоил.
Факт противоправной деятельности полицейского выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии и сотрудников регионального УФСБ. В ходе судебного разбирательства подсудимый возместил потерпевшему причиненный ущерб в полном объеме.
Суд приговорил фигуранта дела к 4 годам 5 месяцам колонии общего режима и к штрафу в 300 тысяч рублей. А также на два года лишил права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор еще не вступил в законную силу.

Опубликовано: 14 марта 2022 г.


Читайте также:

За 2019 год в Чувашии возбуждено 223 уголовных дела коррупционной направленности
Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
Правительство скорректировало республиканский бюджет с учетом поручений врио Главы Чувашии
Организаторы подпольных казино в Чебоксарах предстанут перед судом
Чувашские полицейские выявили межрегиональную группу кибермошенников
Главный инспектор МВД России проведет в Чувашии прием граждан
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
Игорь Комаров провел заседание с участием руководителей регионов ПФО по вопросам противодействия кор...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.