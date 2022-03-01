Полицейский вернул бизнесмену миллионы и получил 4,5 года общего режима

Бывший сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД Чебоксар признан виновным в особо крупном мошенничестве.

Следствием (СУ СКР по Чувашии) и судом установлено, что полицейский в 2020 году, зная, что в отношении одной из коммерческих организаций, осуществляющей деятельность в Чебоксарах, налоговики проводят проверку, решил этим воспользоваться в корыстных целях. Обещал «решить вопрос» за 4,5 миллиона рублей. И получил от руководителя фирмы эту сумму. Но передавать деньги кому-либо полицейский не собирался — присвоил.

Факт противоправной деятельности полицейского выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии и сотрудников регионального УФСБ. В ходе судебного разбирательства подсудимый возместил потерпевшему причиненный ущерб в полном объеме.

Суд приговорил фигуранта дела к 4 годам 5 месяцам колонии общего режима и к штрафу в 300 тысяч рублей. А также на два года лишил права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор еще не вступил в законную силу.