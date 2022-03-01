Текла речка Кайбулка… Чебоксары, 5 августа 1982 года

…Поднимемся по улице Ярославской, повернем на улицу Калинина и посмотрим, как выглядели Волга, речной порт и все, с ними связанное, с Калининского моста.

Мост этот, построенный в 1965 году, первоначально назывался по-простому — мост через Кайбулку. Недолго — уже осенью 1968 года был переименован в Новочебоксарский, а с разделением в 1973 году города на районы, стал называться Калининским, так как соединял центр города (Ленинский район) с Калининским районом. Тогда же, кстати, и мост через Чебоксарку стал называться Московским мостом.

А вот в 1982 году Кайбулки под мостом уже не было, вернее она была, но текла по трубам, которые постепенно скрывались под слоем грунта. В ноябре 1982 года наша газета сообщала, что «…коллектив управления «Гидромеханизация» замыл пойму Кайбулки, перекачав для этого со дна Волги более 600 тысяч кубометров песка». Так что здания восточнее улицы Ярославской в этом районе и начало улицы Сергия Радонежского, можно сказать, «построены на песке».

А ведь как хорошо было здесь в 1948 году: «Ученицы IV и V классов женской школы № 3 поставили перед собой задачу в течение летних каникул исследовать течение речки Чебоксарки. Девочки пойдут пешком вверх по извилинам этой речки, изучая растительный и животный мир Чебоксарки, найдут ее истоки». А вот «пионеры отряда имени Ульяны Громовой женской школы № 2 отправятся в поход в другом направлении. Они хотят знать — откуда берет свое начало речка Кайбулка. Идя пешком вверх по этой речке, девочки расспросят старожилов обо всем, что связано с историей маленькой Кайбулки».

Эта фотография сделана в августе 1977 года — дома под мостом стоят на улице Набережная Кайбулки. Так как речка текла по дну оврага, то и улица находилась внизу и шла по правой его стороне. Восточнее этого оврага был еще один, по дну которого текла речка Кнутиха. Ровный участок, расположенный между двумя оврагами, назывался Грязевской стрелкой.

К 1934 году на этом пустыре «в связи с наметившимся ростом города в направлении Казанского тракта и застройкой Грязевского поля городским населением» появились улицы Пушкина и Байдукова. В феврале 1934 года сюда переносится городской колхозный рынок, появляются Базарная (Ярмарочная) площадь и улицы Базарная, Колхозная, Пионерская…

«Из кинокартины «Чапаев» мы узнали о подвигах Василия Ивановича Чапаева. Из вашей же газеты мы узнали, что происходит он из дер. Будайки, или Грязево. Мы живем на Грязевской стрелке по улице Набережная Кайбулки. Эта улица ведет прямо в дер. Будайка — родину Чапаева, поэтому просим Горсовет назвать нашу улицу улицей Чапаева» — с таким письмом в декабре 1934 года обратились пионеры в газету «Красная Чувашия». Улицу не стали переименовывать, зато переименовали всю Грязевскую стрелку — на карте города появился поселок Чапаево.

Да, короткое время местность восточнее оврага по улице Ярославской называлась Чапаевским поселком. Чтобы было понятнее — район Благовещенский построен на месте Ярмарочной площади. Перед этой площадью и заканчивалась улица Набережная Кайбулки, а сразу за площадью начиналась деревня Будайка. И в 1938 году центральную улицу Будайки все-таки назвали в честь Чапаева (сейчас 1-я улица Чапаева). В 1940 году весь этот район вошел в черту города, и Чапаевским стал называться рабочий поселок (новое строительство) на западной окраине.

Ну и насчет самой речки. Мы уже говорили, что Чебоксарка была неофициальной «сточной канавой в центре города», но и впадавшая в нее Кайбулка не отставала от «старшей сестры»: 1951 год — «Под мостом на улице Кадыкова гниют кучи мусора, распространяя вокруг зловоние… Отработанная краска с чулочной фабрики спускается прямо в реку, усыпая склоны Кайбулки черными потоками…» Ох, лучше не вспоминать — что там могли изучать пионеры в 1948 году?

Сегодня речку Кайбулку в «свободном полете» можно увидеть лишь пройдя по тротуару, соединяющему улицу Пушкина с Ярославской. Там, на дне оврага, она еще видна, а вся остальная часть упрятана в трубы…

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова