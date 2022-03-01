Школьники Чувашии пишут письма российским военным в Донбассе

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики поддержало Всероссийскую акцию «Zащитникам Отечества», благодаря которой школьники и студенты  могут отправить письма со словами благодарности и поддержки российским военным, задействованным в спецоперации на Украине.

Участники акции могут использовать такие возможные форматы писем, как письмо на бумаге, детские рисунки, плакаты, письма в электронном виде. Написать письмо поддержки можно как жителям Донбасса, так и российским солдатам, которые сейчас исполняют свой воинский долг. Письма будут доставлены вместе с гуманитарной помощью.

«Каждый, кто сейчас выполняет свой воинский долг на Донбассе, кто отстаивает национальную безопасность России, каждый, кто стремится вернуть долгожданный мир, заслуживает самые теплые ободряющие слова. Мы верим в наших солдат и офицеров, восхищаемся их мужеством и смелостью», – отметил министр образования Дмитрий Захаров.
Опубликовано: 14 марта 2022 г.


Читайте также:

В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Олег Николаев рассказал в соцсетях, что служил в сложное для страны время и в непростых условиях
Николаев поздравил с праздником экипажи ракетного катера "Чувашия" и тральщика "Новочебоксарск"
Олег Николаев поделился уникальным видео из домашнего архива
Сторожевой корабль "Чебоксары" все-таки станет музеем
Работники ЧЭСК провели для школьников урок, приуроченный к Всемирному дню водных ресурсов
Тайны имен штурманского электрика «тринадцатой» субмарины

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.