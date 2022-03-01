Школьники Чувашии пишут письма российским военным в Донбассе

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики поддержало Всероссийскую акцию «Zащитникам Отечества», благодаря которой школьники и студенты могут отправить письма со словами благодарности и поддержки российским военным, задействованным в спецоперации на Украине.

Участники акции могут использовать такие возможные форматы писем, как письмо на бумаге, детские рисунки, плакаты, письма в электронном виде. Написать письмо поддержки можно как жителям Донбасса, так и российским солдатам, которые сейчас исполняют свой воинский долг. Письма будут доставлены вместе с гуманитарной помощью.