С поправкой на новую реальность: утвержден проект изменений в бюджет республики

На сегодняшнем заседании Кабинета министров Чувашии под председательством Главы республики Олега Николаева одобрен проект изменений в республиканский бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Прежде чем приступить к основным параметрам главного финансового документа, докладчик первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков проинформировал, что при подготовке законопроекта нельзя было не учитывать усложнение геополитической ситуации. «Да, мы существенно пересматриваем собственную доходную базу, ориентируясь на итоги исполнения бюджета за прошлый год, но при этом проявляем некоторую осторожность в прогнозировании налога на прибыль», — обозначил Михаил Ноздряков, отметив, что объем поступлений ожидается не выше прошлого года.

Сформирован резервный фонд Кабинета министров в размере 1,5 млрд рублей — в случае недопоступления доходов или появления дополнительных расходов он будет являться некой подушкой безопасности. В приоритете бюджетной политики останутся, как и прежде, социально значимые расходы (зарплата, выплаты), исполнение нацпроектов, реализация мероприятий, прозвучавших в Послании Главы Чувашии.

Общие доходы бюджета относительно первоначального плана увеличиваются почти на 6 млрд рублей и оцениваются в 72,9 млрд рублей. Так же как и безвозмездные поступления — почти на 4 млрд, они составят 36,2 млрд рублей. Средства, в частности, предназначаются на капремонт школ. В этом и следующем году в заявку включена 31 школа. Только в текущем году на реализацию этой программы выделяется 2,1 млрд рублей. «И с точки зрения денег, и с точки зрения значимости, в том числе по срокам, она имеет особое значение», — выделил министр финансов. Крупные суммы денег также предназначаются на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (почти полмиллиарда рублей) и поддержку малого бизнеса (свыше 400 млн рублей).

Подтверждены и все средства по переходящим с 2021 года объектам в республике. Более того, Правительство России в феврале выделило Чувашии дополнительные деньги на удорожание объектов, строящихся с прошлого года. В частности, на завершение реконструкции Чебоксарского залива и Красной площади, школ, спортобъектов и детских садов.

Расходы республиканской казны в свою очередь увеличиваются на 6 млрд рублей и прогнозируются в объеме 77 млрд рублей, что немного больше, чем годом ранее. Львиная доля приходится на социокультурную сферу. Причем по всем ее отраслям — увеличение существенное. Особо Михаил Ноздряков отметил индексацию всех социальных выплат из республиканского бюджета, о которой Глава Чувашии говорил в своем недавнем Послании, и дополнительные средства на обеспечение жильем детей-сирот. В приоритете по расходам также зарплата бюджетников, национальная экономика (прежде всего, сельское хозяйство, дороги, туризм, поддержка малого бизнеса).

Подробно докладчик остановился на государственной поддержке АПК. Она сегодня распространяется также на личные подсобные хозяйства, зарегистрированные как самозанятые. Важное значение в развитии села имеет и программа инициативных проектов. На них предлагается выделить дополнительные средства. Отбор на этот год прошли 862 проекта, на их реализацию из республиканского бюджета направят более 670 млн рублей.

Существенно возрастет дорожный фонд республики. С планируемых на начало года 5,5 млрд рублей он увеличится на 1,6 млрд рублей и составит 7,1 млрд рублей. В планах — завершить реконструкцию дороги по улице Гражданской и приступить к реконструкции автодороги по Лапсарскому проезду в Чебоксарах. Значительно увеличатся инвестиционные расходы — 9,7 млрд рублей. Их, в частности, направят на завершение строительства четырех детских садов, строительство двух новых школ в Мариинском Посаде и Яльчиках, стадиона «Волга» и ФОКа в Ишлеях. По нацпроектам общий объем средств составит 12,9 млрд, почти на 21% выше прошлого года. Госдолг на конец этого года сложится в размере 11,4 млрд.

В работе также строительство трех школ по концессии и ряд крупных проектов по модернизации ЖКХ и дорогам. «Пока они не нашли отражение в документе, но правительство работает и мы рассчитываем на получение серьезных средств в течение года», — добавил Михаил Ноздряков.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что в документ оперативно были внесены изменения исходя из складывающейся ситуации в стране. «Это связано с теми рисками, которые на сегодняшний момент формируются, но при этом наряду с утверждаемыми параметрами у нас в работе остается достаточно много направлений в области строительства образовательных учреждений, модернизации коммунальной и дорожной инфраструктур. Здесь мы настроены позитивно, так как с большой вероятностью получим дополнительную поддержку со стороны федерального центра и, несомненно, будем включаться в ее реализацию», — уверен Олег Николаев.

В частности, существенная поддержка будет оказана семьям с детьми в возрасте 8-16 лет. О новых выплатах Президент России Владимир Путин объявил 8 марта. Глава Чувашии Олег Николаев поручил республиканскому Минтруду оперативно довести до граждан информацию о необходимых действиях для получения новой меры поддержки, как только станут известны методические рекомендации.

Оплата труда медиков и поддержка многодетных семей

Правительство также увеличило расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования в 2022 году на 247 млн рублей, или на 1,4%. Как доложил вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов, медицинские организации Чувашии, работающие в системе ОМС, получат дополнительное финансовое обеспечение в размере 51,2 млн рублей за счет средств резервного фонда Правительства России на оказание первичной медико-санитарной помощи пациентам, в том числе с новой коронавирусной инфекцией.

За счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования в медицинские организации дополнительно направят 179,3 млн рублей на оплату труда вновь принятых на работу медицинских работников и на стимулирующие выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

Расширились механизмы государственной поддержки многодетных семей. На заседании Кабмина проектом закона предложили внести изменения в законы Чувашии «О регулировании жилищных отношений» и «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями». Многодетным семьям с пятью и более несовершеннолетними детьми на выбор будет предоставляться жилое помещение по договору социального найма либо жилищный сертификат на приобретение или строительство жилого помещения. Размер сертификата предлагается рассчитывать из среднерыночной стоимости типового жилья и полагающейся семье площади. По словам вице-премьера — министра строительства, архитектуры и ЖКХ Павла Данилова, в 2022 году на обеспечение жильем многодетных семей из республиканского бюджета выделяются средства в размере 120 млн рублей. Жильем будут обеспечены 26 многодетных семей.

На заседании Кабмина приняли также проект комплексного плана действий по реализации Послания Главы Чувашии. Он включает 168 мероприятий по 18 приоритетным направлениям. В их числе — разработка проектной документации на реконструкцию музея и сада-парка имени А.Г. Николаева и здания театра оперы и балета, компенсация затрат на приобретение техники для выращивания хмеля и другие. Также определили объем средств, которые Фонд капремонта вправе израсходовать на финансирование республиканской программы капитального ремонта в 2022 году. Он составляет 1,2 млрд рублей.