От доли в квартире можно отказаться

При регистрации договора участия в долевом строительстве на однокомнатную квартиру были зарегистрированы по 1/3 на двух взрослых и ребенка. Можно ли до регистрации права в Едином государственном реестре недвижимости изменить право одного из взрослых и передать свою долю ребенку или разделить ее между ним и другим взрослым? Какова стоимость этой услуги?

Антонина Свиридова, Чебоксары

До государственной регистрации права собственности на вновь возведенную квартиру изменение размера жилых долей возможно путем заключения договора уступки права требования, сообщили в чувашском Росреестре. Она допускается с момента государственной регистрации договора участия в долевом строительстве до момента подписания сторонами акта о передаче квартиры. Сумма госпошлины за регистрацию договора уступки составляет 350 рублей.