От доли в квартире можно отказаться

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

При регистрации договора участия в долевом строительстве на однокомнатную квартиру были зарегистрированы по 1/3 на двух взрослых и ребенка. Можно ли до регистрации права в Едином государственном реестре недвижимости изменить право одного из взрослых и передать свою долю ребенку или разделить ее между ним и другим взрослым? Какова стоимость этой услуги?

Антонина Свиридова, Чебоксары

До государственной регистрации права собственности на вновь возведенную квартиру изменение размера жилых долей возможно путем заключения договора уступки права требования, сообщили в чувашском Росреестре. Она допускается с момента государственной регистрации договора участия в долевом строительстве до момента подписания сторонами акта о передаче квартиры. Сумма госпошлины за регистрацию договора уступки составляет 350 рублей.

Опубликовано: 2 марта 2022 г.
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Право


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