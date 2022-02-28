Тайная жизнь сурков и жук с запахом земляники

Заповедник приехал в город

Одно из интереснейших мест для посещения в Чебоксарах, которое пока не очень популярно у наших горожан — визит-центр заповедника «Присурский». Территории единственного в Чувашии заповедника находятся в разных районах республики, но узнать о них множество подробностей, познакомиться с животным и растительным миром можно не удаляясь от города — стоит лишь прогуляться от центра «Экспо-контур» вдоль Ядринского шоссе и свернуть налево у приметной надписи.

Визит-центр существует не так давно — с 2018 года, и организован с большой любовью и знанием дела. Здесь, пожалуй, наилучшим образом соединились необычные экспонаты и специалисты, которые не просто хранят их, как в обычном музее, а в своей повседневной работе глубоко изучают жизнь природы и могут интересно о ней рассказать.

КСТАТИ Сотрудники центра не только принимают гостей у себя, но и выезжают в школы на «живые уроки» с так называемым «музейным чемоданом». Правда, размеры у чемоданчика солидные — 100х60 см, а внутри воссозданы некоторые части экспозиции — «Зимний лес», «Летний лес», «Озеро». На базе центра проходят и более углубленные занятия — юных знатоков готовят к практическим турам олимпиады по биологии.

У входа на экспозицию заместитель директора по экопросвещению и экотуризму Наталия Панченко коротко объясняет юным экскурсантам, в чем отличия между заповедником, национальным парком и особо охраняемыми природными территориями регионального значения, которых у нас в республике более трех десятков. Внутри о таких отвлеченных понятиях рассказать уже не получится — все внимание поглощают экспонаты, рассматривать которые можно часами.

…Дети замирают у витрины, изображающей животный и растительный мир пойменного озера. На гладкой поверхности воды величественно покоятся округлые листья кубышек, между их длинными стеблями плавно скользит огромная щука, охотница-чомга полностью погрузилась в воду и внимательно присматривается к проплывающим мимо лещам.

— Когда мы это все готовили, — с улыбкой вспоминает Наталия Леонидовна, — я во сне увидела фрагмент мультфильма «Ну, погоди!», помните, где утка плывет, а волк ее за лапы ловит — и предложила сделать так, чтобы лапы у нашей утки тоже оказались «под водой», как в жизни.

Все представленные в визит-центре экспонаты (а их, считая насекомых, около 1000) собирались в течение почти пятидесяти лет. И нет ни одной птицы, ни одного животного, которое убили бы специально для музея. Все они погибли от болезни, голода или еще по каким-то несчастным причинам, а тут им, можно сказать, дали вторую жизнь. Есть и экспонаты с очень интересной историей — например, чучело лебедя, парящее под потолком, поражая размахом белых крыльев. Эти птицы, как известно, улетают из Чувашии зимовать на Каспийское море — в Дагестан, например — и переживают немалые трудности, там ведь тоже зима. И конкретно этот лебедь погиб на чужбине от голода, и уже после этого вернулся на родину и попал в руки таксидермиста.

На стендах видно, что у заповедника три участка. Первый, самый большой (9025 га), располагается в Алатырском районе, вдоль Суры. Заповедник был учрежден в 1995 году именно здесь, на территории бывшего Люльского лесничества. За всю историю Чувашии оно чаще всего страдало от пожаров. А причиной возгораний была неэлектрифицированная железная дорога столетней давности.

— Искрогасители тепловозов иногда не справляются с тем объемом сажи, который они выделяют, особенно когда идут на подъем с тяжелым грузом. Сажа летит, и от нее может вспыхнуть сухая трава (чаще всего в апреле-мае). Если ветер направлен в сторону заповедного леса, то пожар иногда достигает и его. На 3-4 километра пути тепловоз оставляет за собой 5-6 возгораний, — рассказывает Наталия Леонидовна.

С некоторых пор в заповеднике появилась компьютерная система «Лесохранитель» — камера кругового обзора, расположенная на вышке мобильной связи, фиксирует дымы и отправляет на компьютер оператора звуковой сигнал и изображение, так что можно рассмотреть, где возникло возгорание, и немедленно выслать туда пожарную команду. После того, как система заработала, возгорания стали тушиться гораздо быстрее, и ни одного пожара не было в течение 3-4 лет — буквально до прошлого года, когда пожар возник на территории высохшего болота со сфагнумом. Но и его удалось довольно оперативно потушить слаженными действиями ГКЧС, МЧС, местной администрации и коллектива заповедника.

Этот участок лесной, тут лес и хвойный, и лиственный, и смешанный, и в этом лесу водится символ заповедника — глухарь, особый подвид, который отличается от обыкновенного глухаря тем, что приспособился жить в смешанных лесах (обычно глухари предпочитают хвойники, потому что всю зиму питаются хвоей). В визит-центре нам показывают видео с токующей птицей, и дети с удивлением узнают, что имя глухаря связано с интересной его особенностью. В тот момент, когда глухарь издает определенные звуки (после щелчков и скрипа — так называемое «точение»), 3-6 секунд он ничего не слышит, и охотники и фотографы используют это, чтобы приблизиться к птице на несколько шагов. Про каждого обитателя экспозиции можно узнать множество подробностей: где живет, почему имеет такую окраску, сколько и как выводит детенышей, как защищается от врагов.

Батыревский участок самый небольшой по площади — около 27 гектар, но свою историю ведет еще с 1932 года. Когда-то здесь, на участке в 500 га, был один из первых заповедников Чувашии. Он просуществовал до 1961 года, а потом потерял свой статус. В этом месте с 1642 года известна колония сурков.

Со школьных лет многие знают, что эти обаятельные грызуны живут семьями, держатся вместе и предупреждают друг друга об опасности резким свистом, больше похожим на голос птицы. Зато, наверное, мало кто задумывался, что сурки спят больше половины жизни — до восьми месяцев в году, поскольку питаются почти исключительно сочными травами.

К концу лета байбаки накапливают иногда до 800-1200 г жира (25% от массы своего тела), что позволяет им благополучно пережить время бескормицы. Возле сурковых нор в заповеднике расположены фотоловушки, которые позволяют с близкого расстояния наблюдать за жизнью зверьков. Посмотреть видео из заповедника можно не только в визит-центре, но и на его Ютуб-канале. Ну а экспозиция знакомит нас с соседями сурков — серой куропаткой и перепелом, коростелем и разными видами мышей и полевок.

Третий участок заповедника расположен в Яльчикском районе, возле села Эшмикеево. Он уникален тем, что здесь в почве очень высокое содержание мела (ведь территория Чувашии когда-то была дном древнего моря) и на ней растут совершенно особенные растения и живут особенные животные. Например, ядовитая бабочка — пестрянка глазчатая, встречается только здесь и еще в одном месте в Чувашии.

О насекомых нам рассказал заместитель директора по науке — колеоптеролог (так называют специалистов по жукам) Леонид Егоров. О жуках и других насекомых среднестатистический горожанин знает куда меньше, чем о других представителях животного мира, и то все больше в утилитарном ключе — как они вредят человеку или как их можно использовать. А между тем, это целый увлекательный мир, живущий по своим законам прямо рядом с нами.

В витрине мы видим самого большого жука в Чувашии — жука-оленя. Его «рога» — видоизмененные жвалы, верхние челюсти, служат вовсе не для еды. Самцы с их помощью дерутся за самок или пищу — сладкий сок на сокоточивых дубах. А самых маленьких (птилиид, или перистокрылок, размером около четверти миллиметра) можно рассмотреть только под микроскопом. Их сейчас особенно активно изучают российские энтомологи и физики. Оказывается, это самые скоростные в мире животные, если считать относительно длины их тела, и ученые немало изощрялись, чтобы исследовать особенности полета этих крошек.

Есть среди экспонатов и восковик-отшельник — такое название жук получил за то, что прячется в дуплах старых деревьев и днем почти не виден. А найти его можно по запаху: самцы довольно приятно пахнут — чем-то вроде земляники или свежевыделанной кожи, и европейские ученые даже натаскивают собак, чтобы искать представителей этого редкого вида. Личинки жуков-усачей, как выяснилось, вполне съедобны и на вкус напоминают кедровый орех — главное, когда отыщешь такую под корой старой поваленной сосны, сразу откусить ей голову, чтобы за язык не укусила. Всех увлекательных и шокирующих подробностей за раз не перескажешь.

На небольшой площади визит-центра — чуть меньше 70 кв. м — не только разместились все стенды и экспонаты, но и созданы условия для разных видов работы. Тут проходят встречи и конференции, экскурсии и интерактивные занятия для школьников. Экскурсоводы заповедника прекрасно находят общий язык как с дотошными взрослыми, так и с непоседливыми первоклашками. Игры и увлекательные задания дают возможность лучше усвоить полученные знания, вызывают множество вопросов и позволяют с другой стороны взглянуть на привычные вещи. Наши школьники, например, научились узнавать некоторых птиц не только по внешнему виду, но и по голосу, и теперь часто вспоминают песенку дрозда: «Филипп, Филипп, иди чай пить, с сахаром, с сахаром, приди-приди-приди!»

Все подробности о том, как записаться на экскурсию и добраться до места, можно почерпнуть на сайте заповедника. Его же, помимо прочего, смело можно назвать чемпионом по самым умиротворяющим новостям: тут пишут о январской погоде, палеонтологических находках, режиме в жизни медведей и ежегодном учете бобров. Заглядывайте.

Размах крыльев лебедя достигает 2,5 м. Трудно поверить, но весит эта крупная птица всего около 6 кг. Фото Алексея Кирова