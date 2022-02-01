Уголовное дело по факту массового отравления детей в Новочебоксарске не возбудили

Прокуратура Чувашии подвела предварительные итоги проверки по факту массового обращения учащихся школы № 16 Новочебоксарска в медицинские учреждения.

Установлено, что всем обратившимся в лечебное учреждение был выставлен диагноз «Норовирусная инфекция». Городская прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора проверила организацию, обеспечивающую питанием детей в указанной школе. Здесь были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства — в овощном цехе не было необходимой вытяжной системы, раковины для мытья рук, а также некачественно проводилась уборка складского помещения.

При проверке школы вскрылись факты несвоевременного прохождения учителями профилактических прививок и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. В образовательном учреждении тоже не проводились ежедневные влажные уборки, были обнаружены следы поражения грибком потолков в пищеблоке, а также нарушения при организации питьевого режима в учебных кабинетах.

В адрес школы было внесено представление с требованием устранить указанные нарушения, которое в настоящее время исполнено. Также за допущенные нарушения закона по возбужденному прокуратурой делу об административном правонарушении временно исполняющий обязанности директора ООО «Валдай» (поставщик питания) привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. На саму организацию на основании постановления Роспотребнадзора наложен административный штраф в 30 тысяч рублей. Аналогичное дело возбуждено и в отношении образовательного учреждения.

Проведенные исследования контрольных экземпляров готовой пищевой продукции из школы, а также используемой бутилированной воды не выявили вирусов или бактерий, являвшихся возбудителями заболевания в школе. Согласно заключению специалистов, вероятными причинами заболевания детей могли послужить нарушения санитарных правил образовательным учреждением, в том числе возможный контакт изготовленной (смешанной) в помещении школы пищевой продукции с поверхностями, содержащими вирусную инфекцию. При этом анализы работников пищеблока показали отсутствие у них указанной инфекции.

Прокуратура республики сообщает, что СУ СКР по Чувашии по результатам проведенной проверки, связанной с массовым заболеванием в школе, отказало в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава какого-либо преступления. В настоящее время прокуратура Новочебоксарска изучает это решение на предмет законности.

Напомним, 12 января нынешнего года учебу в школе по причине различного вида недомоганий пропустили 167 детей, 57 из которых обратились за медицинской помощью. Сейчас все дети здоровы.