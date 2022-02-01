Прокуратура обязала оплатить добросовестному подрядчику выполненные работы

Прокуратура Порецкого района провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего оплату работ по государственным и муниципальным контрактам.

Установлено, что в апреле 2020 года между администрацией Семеновского сельского поселения и ООО «Термострой» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству парка, расположенного около музея академика А.Н. Крылова. Подрядчик своевременно и качественно выполнил весь объем работ в ноябре прошлого года. Заказчик принял работы, но администрация поселения в установленный контрактом срок не произвела их оплату. В результате образовалась задолженность в размере около 750 тысяч рублей.

В адрес администрации было направлено представление с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. А в отношении главы администрации возбуждено административное дело (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты работ), по результатам рассмотрения которого руководителя поселения оштрафовали на 30 тысяч рублей. В настоящее время по итогам прокурорского вмешательства задолженность перед подрядчиком погашена в полном объеме.