В Яльчикском районе водители школьных автобусов не проходили предрейсовый медосмотр

В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения требований действующего законодательства в части прохождения водителями предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, проведения своевременного технического обслуживания школьных автобусов, требований по заполнению путевых листов.

По фактам нарушений в отношении руководителей Яльчикской школы, ДЮСШ «Улап» возбуждены административные дела за непрохождение водителями медицинских осмотров. Виновные должностные лица оштрафованы на 5 тысяч рублей каждый. Кроме того, по фактам других выявленных нарушений в адрес руководителей образовательных организаций внесены представления об устранении нарушений в сфере безопасности несовершеннолетних при осуществлении школьных перевозок. Меры приняты.