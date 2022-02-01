Бывший начальник отделения почтовой связи признана виновной в мошенничестве

Мариинско-Посадский районный суд приговорил 45-летнюю местную жительницу к двум годам условного лишения свободы за крупное мошенничество с использованием служебного положения. Уголовное дело расследовало УФСБ по Чувашии. Следствием и судом установлено, что фигурантка, будучи начальником одного из отделений почтовой связи Цивильского района, с апреля 2020-го по август 2021 года вносила в автоматизированную систему недостоверные сведения о якобы поступивших денежных средствах в кассу почтового отделения. После чего она зачисляла их и переводила на свои банковские счета.

Деньги женщина в последующем использовала по своему усмотрению, периодически возвращая часть из них в кассу для сокрытия факта хищения. Всего на свои личные счета она перевела 635 тысяч рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск АО «Почта России» о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением. Кстати, осужденная еще в ходе следствия возместила 150 тысяч рублей.