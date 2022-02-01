Детская фольклориада пройдет в Чувашии

Этим летом республика станет центром фольклора и традиций народов России

Около тысячи юных талантов страны соберутся в этом году на первую Детскую фольклориаду народов России. Площадкой проведения нового фестиваля станет наша республика.

Как сообщили в региональном Минкультуры, мероприятие стартует сразу же после Дня республики, 25 июня. В течение трех дней масштабный фестиваль покажет все многообразие традиций народов страны. «В программе — не только песни и танцы, но и уличные шествия, выступления делегаций, выставки-ярмарки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, флешмобы, круглые столы и вечера дружбы», — рассказала о предстоящем событии руководитель ведомства Светлана Каликова. Кстати, наша республика в качестве площадки была выбрана не случайно.

По мнению директора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамары Пуртовой, Чувашия имеет опыт проведения масштабных мероприятий, что особенно значимо в Год культурного наследия народов России.

«Стабильная успешная работа в сфере поддержки традиционной культуры и народного творчества позволили предложить Чувашской Республике важное событие, впервые проводимое в нашей стране. Им станет Всероссийская детская фольклориада, — подчеркнула Тамара Валентиновна. — Мы надеемся, что посланцы из всех регионов страны представят свои лучшие творческие силы народной музыки и танца, песни, обычаев, обрядов и смогут показать свое искусство многочисленным зрителям».

Не менее ярким событием лета станет и Российская детская фольклорная ассамблея, которая также пройдет в нашей республике. Откроет мероприятие конкурс детских и молодежных фольклорных коллективов. Как докладывают организаторы мероприятия, юные участники уже готовят интересные программы, в которых сочетаются уникальные традиции и современные веяния. Запланированы мастер-классы и творческие мастерские для руководителей и педагогов с участием детей.

Прокомментировал предстоящие события и Глава Чувашии Олег Николаев. «Несомненно, наша многонациональная страна богата культурой и традициями. И то, что дети погрузятся в это разнообразие, поделятся особенностями своих регионов, красивыми обычаями и обрядами, — очень ценно и здорово. Радостно для нас и то, что именно Чувашия первой принимает детскую фольклориаду. Потому что наши детские коллективы получат великолепную возможность поучаствовать в этом мероприятии и приобрести колоссальный опыт. Ведь на фестиваль соберутся настоящие мастера, ремесленники, хранители народного творчества», — отметил руководитель региона. Он уверен, что республика проведет всероссийский фестиваль и ассамблею на достойном уровне. Организационные работы уже начаты. Особенно важно, заметил Глава республики, что все эти события перекликаются с другим федеральным проектом «Вышитая карта России». Таким образом, Чувашия в этом году станет центром фольклора и традиций народов страны.