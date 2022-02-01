Бывшие улицы… Чебоксары, 8 апреля 1982 года

Три года минуло с тех пор, как мы смотрели на улицу Баумана с Московского моста. Теперь посмотрим на нее со смотровой площадки у театра оперы и балета. Длинная получилась панорама, так что разделим ее на две части.

Собственно, весной 1982 года смотреть уже было не на что — от улиц Баумана и Заводская остались одни воспоминания. Но вот повыше, на улице Урицкого, еще стояли деревянные дома и даже строилось каменное здание — Дом политпросвещения (ныне филармония).

Сегодня каменные все «в строю», за исключением, пожалуй, исчезнувшего здания макаронной фабрики, оно белеет чуть левее Дома политпросвещения. Ну а раз речь зашла об исчезнувших улицах, то до середины 1960-х годов улица Володарского не заканчивалась на улице Урицкого, а спускалась вниз, пересекала улицу Баумана, шла по мосту через Чебоксарку, далее пересекала улицу Заводскую, поднималась вверх и заканчивалась на улице Христо Ботева, в районе нынешнего оперного театра.

С постройкой моста эта ее часть исчезла. А еще в 1979 году были планы «чуть выше моста» оборудовать «…городской пляж, способный принять одновременно 50 тысяч любителей солнечных ванн». Летом 1982 года планы не поменялись: «Залив будет состоять из двух зон. Одна — рабочая, с речным портом, туристическими и пассажирскими причалами. Другая часть залива создается как зона отдыха. Здесь на берегах появятся песчаные пляжи. Сюда придут тысячи взрослых и детей», — писала тогда газета «Советская Чувашия». Может, и хорошо, что эти планы не осуществились, ведь купальный сезон короток, и как смотрелся бы сегодня пустой песчаный берег в центре города в весенние и осенние дни?.. Так что новый пляж, как ему и положено, расположился на берегу Волги, а «тысячи взрослых и детей» сегодня приходят на Красную площадь.

Интересно читать старые газеты. Вот, к примеру, что писала «Красная Чувашия» (с 1952 года — «Советская Чувашия») в сентябре 1932 года: «В Чебоксарах есть такие дома, которые строительством начаты и забыты — к примеру, детсад напротив Чувашлестреста…» Эти дома пока «живы» — в левом углу видно двухэтажное здание Чувашлестреста, чуть правее и выше двухэтажное с большими окнами здание детского сада № 1. Сегодня их место заняли здание бывшего «Росбанка» и магазин «Антей», и там же заканчивается улица Дзержинского, упираясь в улицу Урицкого.

Детским садом № 58 было тогда и нынешнее здание Следственного управления, слева от которого вниз шел переулок, соединяющий улицу Урицкого с улицей Баумана, домов на нем не было, поэтому и назывался он Глухим переулком.

А метров за десять от улицы Баумана от этого переулка начиналась еще одна улица — Односторонка Горшечная, она идет чуть выше и параллельно еще не построенной подпорной стенке. Заканчивалась Горшечная на улице Кузнечной — это по ней идет автобус в правом углу фотографии. И еще — расположенная по «нашу» сторону будущего залива улица Заводская где-то напротив детского сада тоже заканчивалась и продолжалась уже как улица Гастелло.

Горшечная улица и улица Христо Ботева вообще исчезли с карты города. От улицы Кузнечной осталось воспоминание в виде небольшого переулка рядом с Рождественской церковью на площади Республики. Относительно недавно небольшая улица в районе корпуса «Г» университета получила название Заводская. В октябре 1982 года новые улицы новоюжного жилого района были названы улица Баумана и улица Николая Гастелло.

В общем, от всего этого разнообразия осталась и сохранила название лишь улица Дзержинского, так как улицы Володарского и Урицкого сегодня это улица Композиторов Воробьевых и Президентский бульвар.

А еще, читая старые газеты, узнаешь, что в 1934 году, когда начинали строить железную дорогу Канаш — Чебоксары, железнодорожный вокзал планировали построить «…у старого кладбища в непосредственной близости к строящемуся Дворцу Советов». Старое кладбище — это в правом углу, где стоит здание художественно-графического факультета. Строительство Чебоксарской ГЭС планировалось с 1932 года, поэтому «после сооружения плотины на р. Волге вокзал явится одновременно и пристанью, ибо будет находиться на берегу залива».

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова