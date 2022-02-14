В Чувашию едет легендарный «Амкар»?

Клуб «Химик-Август» планирует подать заявку на участие в будущем сезоне турнира «Футбольной национальной лиги» среди профессиональных российских команд второго дивизиона. Многие любители спорта в Чувашии уже подзабыли, когда региональные коллективы представляли нашу республику на соревнованиях самого высокого уровня, но, похоже, настал переломный момент…

Не просто так в заголовке выделен футбольный клуб «Амкар» из Перми — команда не из мегаполиса, но когда пермяки играли в российской премьер-лиге, они были грозой для авторитетов — столичных дружин «ЦСКА», «Спартака», «Локомотива» и питерского «Зенита». Когда у «Амкара» закончились деньги, коллектив расформировали. Но в нынешнем сезоне пермяки вернулись и заново начали свой путь со второго дивизиона. И вот со следующего сезона наш «Химик-Август» вполне может стать соперником такой команды с серьезным именем! А вдруг и вурнарцы со временем поднимутся в высший дивизион российского футбола? Посмотрим, все может быть…

Впрочем, «Химику-Августу» еще только предстоит заработать авторитет среди «профиков». С процессом подготовки команды к переходу во второй футбольный дивизион ознакомился министр спорта Чувашии Василий Петров. Для участия в этом турнире необходимо выполнить ряд условий, в частности, модернизировать домашний стадион «Химик», на котором будут проходить встречи.

На спортивном объекте полным ходом идет строительство многофункционального здания, на первом этаже которого разместятся раздевалки и медицинский кабинет, а на втором — судейская, помещение для антидопингового контроля, кабинет инспектора, зал для пресс-конференций. Также здесь оборудуют систему видеонаблюдения, расширят трибуны до 1500 мест, построят два контрольно-пропускных пункта, стадион оснастят прожекторным освещением.

Для участия в лиге клубу необходимо собрать соответствующий персонал команды из 11 человек, в который войдут тренеры, врач, сотрудник безопасности, сотрудник по работе с болельщиками и другие. В структуре команды нужно иметь центр подготовки юных футболистов либо заключить соответствующие договорные отношения со спортшколой. Также важным условием заявки на турнир является участие детских и юношеских команд ФК «Химик-Август» в пяти возрастных категориях лиги.

«Футбольная команда Вурнарского района уже не первый год на деле доказывает свой профессионализм и сыгранность на первенстве и Кубке МФС «Приволжье». Уверен, что и в профессиональной лиге у команды есть все шансы претендовать на медали», — подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров.

СПРАВКА «СЧ» Последним представителем Чувашии в профессиональном футболе являлась команда «Азамат» — в 1993 году клуб играл во второй лиге России.