В современной хореографии поднимают острые проблемы

Крылья-тапочки и танец на одном квадратном метре

В Чувашской государственной филармонии, воспрянувшей после многолетней реконструкции, с конца прошлого года нон-стопом проходят концерты и выступают необычные коллективы со всей страны. Все, как и обещали зрителю на открытии: только успевай следить за афишей. В минувшее воскресенье главную концертную сцену республики предоставили самарскому Театру танца Эльвиры Первовой «Скрим». На «Вечере современной хореографии» артисты показали чебоксарской публике лучшие фрагменты своих репертуарных постановок и один из последних спектаклей «Семнадцать оттенков «жаль» на музыку Фредерика Шопена.

К современной хореографии у чебоксарских ценителей прекрасного отношение особое. Такие постановки у нас, как правило, собирают полный зал, вот и работа самарцев не стала исключением — зрителей в этот воскресный вечер пришло много. Публика, в основном, собралась молодежная — видимо, свое благотворное действие оказывает «Пушкинская карта». По ней, как известно, молодые люди 14-22 лет могут посещать культурные учреждения, участвующие во всероссийском проекте «Пушкинская карта», бесплатно.

Как оказалось, Театр танца «Скрим» с Чувашией имеет тесные связи — его основатель и художественный руководитель Эльвира Первова родом из Новочебоксарска. «Особенно приятно привезти свой театр на родину! Счастлива! И очень волнуюсь!» — поделилась со зрителями перед началом действа хореограф.

В первом отделении на сцене представили 10 дуэтов — миниатюры и отрывки из уже полюбившихся поклонникам театра работ и фрагменты из новых спектаклей, которые еще зрители не видели. В черном пространстве сцены неожиданно из темноты появлялись силуэты двух фигур и так же во мраке исчезали. Понятным и в то же время загадочным языком танца рассказывалось о любви и чувствах, об историях веселых и не очень, о темах вечных и современных.

Как, например, о тяжелых ковидных временах, в которые погрузился мир. Запреты, ограничения, потери — все это нашло отражение в миниатюре «На глубине квадратных сантиметров». Спектакль под таким названием только готовится к показу, и чебоксарцам выпала возможность увидеть один из его эпизодов в числе первых. Все действие во время постановки разворачивается на крохотном кусочке сцены площадью метр на метр. А в нем, как в клетке, — мечутся двое. И хоть взаперти, но они танцуют, а значит, жизнь продолжается…

Или трогательная история «Старички-ангелочки» об одиноких пожилых людях. На старости лет у престарелой пары не осталось никого, кроме друг друга. Они с заботой подносят друг другу тапочки, вспоминают молодость, и в один из дней тапочки чудесным образом превращаются в крылья, которые уносят стариков… А остросоциальный спектакль «Каштанки», фрагмент которого тоже показали на сцене, заставляет задуматься о судьбах брошенных животных. Он поставлен при поддержке областного Минкульта, а все собранные от его показа средства идут на благотворительность в местные приюты для животных. «Деньги, хоть и небольшие, но спектакль обращает внимание на проблему», — отзываются авторы.

Удивителен и фрагмент спектакля «Придет день» — о простых русских женщинах, чьими руками поднималась страна в тяжелые послевоенные годы. В платках и серых балахонах, они чем-то напомнили чувашских женщин, строивших Сурский рубеж. А в миниатюре «Осторожно, Кармен» такой темпераментную красавицу (а точнее — сразу двух) еще не видели: в растянутых майках-алкоголичках, черных носках и шортах они, скорее, были похожи на двух борчих.

Под стать действию на сцене была и музыка, которую подчас заменяли звуки. Так, историю про послевоенные годы сопровождали щелчки пистолетного затвора, а северный танец в куртках-алясках — звуки варгана.

А в спектакле «Семнадцать оттенков «жаль», который самарцы представили целиком, музыка Фредерика Шопена была таким же действующим лицом, как и артисты. Она же, к слову, как рассказала Эльвира Первова, определила и название спектакля. По легенде, когда однажды кто-то спросил у Шопена, каким словом он мог бы описать настроение всех своих произведений, композитор подумал и сказал, что в его родном польском языке есть слово «жаль» (zal). В нем для Шопена заключалась целая палитра чувств: и скорбь, и тоска, и печаль, и светлая грусть.

Необычным хореографический спектакль делали и другие моменты. На сцене, например, танцовщики катались на велосипеде, а танцовщицы разговаривали, что в принципе такому виду искусства, как танец, не свойственно.