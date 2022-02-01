ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии

«Мы заинтересованы в развитии инвестиционного потенциала Чувашской Республики, создании на территории региона экономики замкнутого цикла, а также в продвижении высокотехнологичной продукции на российских и международных площадках. Следующий этап — строительство первой солнечной электростанции в регионе. Со своей стороны мы предварительно провели работу, проект необходимо реализовать. Намерения есть — впереди конкурсные процедуры».