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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ДМИТРИЙ КРАСНОВ,
вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии

«Мы заинтересованы в развитии инвестиционного потенциала Чувашской Республики, создании на территории региона экономики замкнутого цикла, а также в продвижении высокотехнологичной продукции на российских и международных площадках. Следующий этап — строительство первой солнечной электростанции в регионе. Со своей стороны мы предварительно провели работу, проект необходимо реализовать. Намерения есть — впереди конкурсные процедуры».

Опубликовано: 10 февраля 2022 г.


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