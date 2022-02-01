Коротковолновики Чувашии расскажут в эфире о судьбе Чапаева

До конца этой недели в нашей республике будут проходить дни активности радиолюбителей, посвященные 135-летию легендарного начдива Василия Чапаева. Узнать о подвигах нашего земляка с их помощью смогут коллеги из самых разных стран…

Каждый год коротковолновики Чувашии при помощи любительских станций рассказывают о судьбе начдива и вспоминают Василия Ивановича. Любой желающий, у кого имеется лицензия на работу на коротких волнах, но при этом нет возможности выйти в эфир в домашних условиях, может прийти на республиканскую клубную радиостанцию RZ4Z. Работает радиолюбительская станция со специальным позывным сигналом R135YWI, приуроченным к круглой дате.

В процесс проведения сеансов связи со странами Европы включилось региональное отделение Союза радиолюбителей Чувашии. На данный момент уже удалось связаться с энтузиастами радиосвязи из Германии, Венгрии и Англии. Для подтверждения контакта с собеседниками разработана специальная карточка-квитанция, приуроченная к празднику.

«Если говорить о нашей республике, то порядка 30 радиолюбителей Чувашии уже приняли участие в акции, проведено более тысячи радиосвязей. Они проводятся практически в каждом муниципалитете и на всех любительских диапазонах», — сообщил председатель регионального отделения Союза радиолюбителей России Валериан Алмутов.

По итогам мероприятия радиолюбители будут отмечены и поощрены дипломами имени легендарного начдива и сувенирами.